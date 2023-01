Cividale espugna anche Ravenna

La prima trasferta dell'anno ha un sapore dolce per la Gesteco Cividale che supera per 50-65 l’OraSì Ravenna nella terza di ritorno del girone rosso di serie A2 e sopperisce con una solida prova corale all’assenza di Rotnei Clarke, precauzionalmente a riposo dopo l'infortunio patito nella gara contro Mantova.

Dopo l’avvio in cui le Eagles si sono trovate in difficoltà davanti al gioco ravennate, ci pensa Dalton Pepper a prendere per mano la Gesteco contribuendo a un parziale di 0-9 (21-19 al 15') e a riportarla a contatto con l’OraSì. La UEB Gesteco sembra aver ingranato, infatti Dell'Agnello e Battistini, oltre al solito Pepper, riescono a dare continuità all'attacco e si va al riposo sul 30-29 solo perché Musso segna allo scadere dall’angolo. Al rientro dagli spogliatoi, Pepper continua a tenere acceso il motore della Gesteco con cinque punti consecutivi in apertura di quarto. Poi, una costante e solida difesa di squadra permette ai cividalesi di tenere a bada Ravenna.

L'allungo lo innesca Dell'Agnello con una tripla (33-37 al 23’), seguito dai canestri di Mouaha e Miani che aumentano il distacco fino al massimo vantaggio sul 45-63 al 37’. L’OraSì non rientra più in partita e la UEB Gesteco amministra il vantaggio fino alle fine regalando la gioia della vittoria ai 100 rappresentanti della marea gialla arrivati a Ravenna. Nel prossimo turno, sabato alle 20, la UEB Gesteco riceverà in via Perusini la prima della classe Giorgio Tesi Group Pistoia.

OraSì Ravenna - UEB Gesteco Cividale 50-65 (17-10, 13-19, 7-17, 13-19)

OraSì Ravenna: Nicola Giordano 10 (5/9, 0/1), Federico Bonacini 9 (1/5, 1/3), Wendell Lewis 8 (3/8, 0/0), Bernardo Musso 7 (2/6, 1/8), Danilo Petrovic 6 (2/4, 0/4), Vittorio Bartoli 5 (1/1, 1/2), Kendall Anthony 4 (2/9, 0/1), Nicola Giovannelli 1 (0/0, 0/0), Tommaso Oxilia 0 (0/3, 0/0), Ivan Onojaife 0 (0/0, 0/0), Domenico Minardi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 - Rimbalzi: 31 9 + 22 (Federico Bonacini 7) - Assist: 10 (Kendall Anthony 4)

UEB Gesteco Cividale: Dalton Pepper 21 (6/10, 3/7), Giacomo Dell' agnello 18 (3/10, 3/5), Gabriele Miani 8 (4/7, 0/1), Leonardo Battistini 8 (4/6, 0/0), Eugenio Rota 4 (1/3, 0/3), Aristide Mouaha 4 (2/6, 0/1), Alessandro Cassese 2 (1/2, 0/1), Aleksa Nikolic 0 (0/1, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Michael Cuccu 0 (0/0, 0/0), Rotnei Clarke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 7 - Rimbalzi: 46 12 + 34 (Giacomo Dell' agnello 13) - Assist: 16 (Eugenio Rota 10)