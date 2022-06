Cividale fa sua gara uno della finale play-off

La UEB Cividale mantiene inviolato il PalaGesteco e va sull'1-0 nella finale dei play-off di serie B. La truppa del Pilla riesce nell'intento superando per 65-52 Vigevano grazie al break di 9-0 prodotto negli ultimi cinque minuti del match dove l'Mvp del campionato, Eugenio Rota, si prende la squadra sulle spalle conducendola per mano verso il primo punto nella serie al meglio delle cinque partite. Il primo atto della saga vive di numerosi parziali e controparziali.

Il primo, in avvio, è quello della UEB Gesteco che con Battistini sugli scudi fa schizzare in piedi i numerosi tifosi accorsi in via Perusini (1650) con l'11-0 al 2'. Il secondo è lo 0-11 degli ospiti (11-11 al 5') che toccano il loro primo vantaggio sul 14-16 all'11' e l'ultimo sul 21-23 al 18'. Poi, il terzo, è di nuovo dei friulani ed è quello di 8-0 che vale il 36-25 al 22'. Frangente in cui i ducali riescono anche a firmare il loro massimo vantaggio spingendosi sul 45-30 al 25' con una tripla di Mouaha. Vigevano torna sotto, però, all'inizio dell'ultima frazione quando si dispone a zona 3-2 e Mercante viene lasciato tirare spesso coi piedi terra, ma arrivati sul 56-52 al 33' i lombardi si arenano.

Infatti il quarto break, come detto, è della UEB Gesteco che strappa il punto. Gara 2 si giocherà di nuovo al PalaGesteco martedì alle 20: la prevendita è già attiva sul circuito Vivaticket sia on-line che nelle ricevitorie autorizzate come Doctor Phone al Borc di Cividat centro commerciale in viale Foramitti 8 oppure l'edicola News & Toys di piazza Zorutti in Borgo di Ponte sempre a Cividale.

Gesteco Cividale - Elachem Vigevano 65-52 (14-13, 14-12, 24-16, 13-11)

Gesteco Cividale: Leonardo Battistini 17 (1/6, 5/6), Eugenio Rota 15 (4/6, 2/7), Aristide Mouaha 9 (1/7, 2/4), Adrian Chiera 8 (1/2, 2/5), Alessandro Paesano 6 (3/7, 0/1), Alessandro Cassese 4 (0/1, 1/3), Gabriele Miani 3 (1/3, 0/3), Daniel Ohenhen 3 (1/1, 0/0), Gian paolo Almansi 0 (0/2, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Matteo Frassineti 0 (0/0, 0/0), Luigi Cautiero 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 8 - Rimbalzi: 41 10 + 31 (Leonardo Battistini 10) - Assist: 15 (Eugenio Rota 7)