Cividale formato play-off

Domani, sabato 14, alle 20.30, la Ueb Gesteco Cividale ospiterà la Libertas Livorno in gara 1 dei quarti di finale dei play-off di serie B al meglio delle cinque: arbitri Fabrizio Suriano di Torino e Stefano Pulina di Rivoli (Torino).

"Abbiamo vissuto una stagione regolare bellissima ed entusiasmante da raccontare, in cui abbiamo ottenuto praticamente solo successi", sono le parole del presidente Davide Micalich. "Eppure adesso il bello e il brutto dei play-off ci fa resettare tutto e ripartire da zero. Lo facciamo col fattore campo a favore, con una squadra che abbiamo dovuto un minimo modificare contro la nostra volontà cammin facendo, ma che secondo me è prontissima per giocarsi il bersaglio grosso. Abbiamo fiducia, siamo emozionati e carichi. Non vediamo l’ora di iniziare e giocarci le nostre fiches fino in fondo aggrappandoci al nostro condottiero che è coach Pillastrini".

Media - La partita di domani verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 20.25 su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/), mentre la differita andrà in onda domenica alle 14.30 su Telefriuli (canali 11 e 511 in Fvg) e su www.telefriuli.it col commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della UEB Gesteco.

Note - E’ sempre attiva la prevendita sul circuito Vivaticket sia online che nelle ricevitorie autorizzate, mentre la biglietteria del PalaGesteco aprirà domani alle 19: l’invito alla tifoseria è quello di arrivare con largo anticipo in via Perusini. Tutte le info sui tagliandi, anche per gara 2 prevista per lunedì alle 20.30 sempre al PalaGesteco, sono consultabili al link; ricordiamo che in gara 1 gli abbonati stagionali di qualsiasi tipologia potranno entrare esibendo la tessera.

L’accesso all’impianto sarà consentito indossando la mascherina di tipo FFP2. All’ingresso del PalaGesteco sarà possibile acquistare in combinata al costo di 1 euro la mascherina FFP2 e il cordino portabadge delle Eagles, inoltre a tutti i tifosi friulani verrà donata la t-shirt gialla dei play-off “No surrender” da indossare in occasione di ogni gara casalinga della post season. Come di consueto il merchandising della UEB Gesteco si potrà acquistare al corner dedicato all’interno della Eagles Club House.

Le due squadre, domani, verranno accompagnate sul parquet durante la presentazione dai minicestisti di Longobardi basket Cividale e Poliposportiva Premariacco - Remanzacco.