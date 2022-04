Cividale ospita Bernareggio

Domani, sabato 30 aprile, alle 19.30, la UEB Gesteco Cividale ospiterà Bernareggio nella quattordicesima e penultima di ritorno del girone B di serie B: arbitri Matteo Rodi di Vicenza e Marco Schiano di Zenise di Trieste.

"Fin da subito, ad accogliermi, c’è stato un clima piacevole e professionale da parte di tutti", sono le parole di Luigi Cautiero. "Dallo staff tecnico a quello dirigenziale, passando per i giocatori, mi hanno fatto sentire parte del gruppo. Sono molto felice e grato per questa nuova esperienza in serie B. Indipendentemente dagli avversari che incontreremo d’ora in avanti, mi metterò a disposizione della squadra per aiutarla a cercare di raggiungere insieme un sogno in cui crediamo".

Media - La partita di domani verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 19.25 su LNP Pass (www.lnppass.legapallacanestro.com), mentre la differita andrà in onda domenica alle 22 su Telefriuli (canali 11 e 511 in Fvg) e su www.telefriuli.it col commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della UEB Gesteco.

Note - E’ sempre attiva la prevendita sul circuito Vivaticket online e nelle ricevitorie autorizzate, mentre la biglietteria del PalaGesteco aprirà domani alle 18.30. L’accesso all’impianto sarà consentito indossando la mascherina di tipo FFP2 ed esibendo il Green pass rafforzato nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. All’ingresso del PalaGesteco sarà possibile acquistare in combinata al costo di 1 euro la mascherina FFP2 e il cordino portabadge delle Eagles. Come di consueto il merchandising della UEB Gesteco si potrà acquistare al corner dedicato all’interno della Eagles Club House.