Cividale pronta all'esordio con Bologna

E’ tempo di campionato per la Gesteco Cividale che questa sera, alle 19.30, riceverà in via Perusini la Bologna basket 2016 nella giornata inaugurale del girone B di serie B Oww 2021-2022: arbitri Andrea Zancolò di Casarsa della Delizia (Pordenone) e Marco Zuccolo di Pordenone, differita alle 21.30 su Telefriuli e su www.telefriuli.it.

"Ci tuffiamo nel campionato con il desiderio di competere e sapendo al tempo stesso che tutti ci aspetteranno al varco", è il commento di coach Stefano Pillastrini. "La situazione che stiamo vivendo in questo momento non è delle più rosee a livello di infortunati, ma con quelli che saranno disponibili daremo battaglia dall'inizio alla fine per vendere cara la pelle. Ci servirà la spinta del PalaGesteco per andare oltre l'ostacolo, proprio come pochi mesi fa nei play-off".

"Siamo dispiaciuti per l'esito della Supercoppa che ci ha visti protagonisti fino in fondo, però è arrivato il momento dell'esordio in campionato e non vedevamo l'ora", sono le parole del Presidente Davide Micalich. "Alle spalle abbiamo un sacco di tifosi e sponsor che ci spingono ad alzare costantemente l'asticella. Sarà entusiasmante rivedere il PalaGesteco occupato dalla nostra gente, da chi ci vuole bene, da chi ci darà una mano per conquistare i primi due punti in palio in una condizione non ottimale. Però non dev'essere una scusante. Anzi, dev'essere un'opportunità per chi sarà in campo di essere determinante".

Istruzioni per l’uso - Dalle 17.30, la biglietteria del PalaGesteco sarà operativa per la sottoscrizione degli abbonamenti, per il ritiro delle tessere stagionali già sottoscritte finora (presentando la ricevuta di pagamento) e per l’acquisto dei biglietti singoli del match contro gli emiliani.