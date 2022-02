Cividale pronta per il big match di Cremona

Domenica 27, alle 17, la Ueb Gesteco Cividale giocherà a Cremona nella sesta di ritorno del girone B di serie B: arbitri Mirko Picchi di Ferentino (Frosinone) e Gianluca Cassiano di Roma.

"Approcceremo questa sfida importante con grande umiltà", sono le parole di coach Stefano Pillastrini. "Cremona, sul suo campo, è molto pericolosa e servirà giocare la nostra migliore partita puntando su intensità e determinazione. Dovremo essere bravi a fare bene le cose semplici, quelle che ci hanno portato a vincere 18 partite consecutive. Sarà fondamentale la forza del gruppo, non l’iniziativa del singolo. L'arrivo di Frassineti ci consente di aumentare il tasso di esperienza e il tasso tecnico della nostra squadra. Non lo abbiamo preso, però, pensando a un rendimento immediato. Frassineti avrà bisogno di tempo per entrare in condizione. Ringrazio la società per questo innesto".

Media - La partita di domenica verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 16.55 su LNP Pass (www.lnppass.legapallacanestro.com), mentre la differita andrà in onda sempre domenica alle 22 su Telefriuli (canali 11 e 511 in Fvg) e su www.telefriuli.it. Il match in diretta potrà essere seguito come di consueto nella Eagles Club House domenica dalle 16.30.