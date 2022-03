Cividale sbanca Rubano e difende il primato

Cremona chiama, la UEB Gesteco risponde. Nella nona di ritorno del girone B di serie B, Cividale espugna per 65-84 il parquet di Rubano, casa della Virtus Padova, e resta da solo in vetta alla classifica a +2 dai cremonesi vittoriosi sabato sera a Bernareggio. Partita solida quella dei ducali, con 40 tifosi al seguito, che di fatto mantengono sempre le due mani sul manubrio e soffrono leggermente solo quando i patavini arrivano a -4 sul 26-30 al 14'.

Da lì, sgommata delle Eagles (28-39 al 15') che tengono a debita distanza i padroni di casa e i titoli di coda vengono fatti partire da una tripla di Laudoni (57-73) a 5 minuti dalla fine. Bel regalo di compleanno, dunque, per il Presidentissimo Adriano Luci. Nel prossimo turno, sabato alle 19.30, la UEB Gesteco ospiterà Fiorenzuola in via Perusini: la prevendita è già attiva sul circuito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/biglietto/ueb-gesteco-vs-pall-fiorenzuola/178314).

Antenore Energia Virtus Padova - Gesteco Cividale 65-84 (16-24, 15-22, 18-15, 16-23)



Antenore Energia Virtus Padova: Michele Ferrari 16 (7/9, 0/0), Leonardo Marangon 11 (5/7, 0/2), Francesco De nicolao 8 (4/8, 0/1), Marco Lusvarghi 8 (4/4, 0/0), Pietro Bocconcelli 6 (3/9, 0/2), Giacomo Cecchinato 6 (1/5, 1/3), Nicolo' Pellicano 4 (1/5, 0/0), Isacco Lovisotto 3 (0/1, 0/1), Giorgio Calvi 3 (0/1, 1/1), Federico Schiavon 0 (0/1, 0/1), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 28 6 + 22 (Marco Lusvarghi 8) - Assist: 10 (Francesco De nicolao 3)Gesteco Cividale: Adrian Chiera 17 (5/7, 1/5), Eugenio Rota 14 (0/1, 4/8), Stefano Laudoni 13 (3/4, 2/4), Gabriele Miani 11 (5/6, 0/3), Alessandro Cassese 11 (1/1, 2/2), Leonardo Battistini 9 (3/3, 1/2), Alessandro Paesano 9 (4/8, 0/1), Daniel Ohenhen 0 (0/2, 0/0), Matteo Frassineti 0 (0/1, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Stefano Laudoni 8) - Assist: 16 (Adrian Chiera, Stefano Laudoni 4)