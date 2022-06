Cividale verso gara tre della finale play-off

Domani, alle 21, la Ueb Gesteco Cividale giocherà a Vigevano in gara 3 della finale dei play-off di serie B al meglio delle cinque partite: arbitri Marco Guarino di Campobasso e Vincenzo Agnese di Barano d'Ischia (Napoli). In gara 1 successo friulano per 65-52, mentre in gara 2 blitz lombardo per 67-69.

"Andremo a Vigevano con la consapevolezza di affrontare una squadra molto forte e che avrà dalla sua il fattore campo", commenta capitan Adrian Chiera. "Quindi, ci attenderanno due sfide difficili e, se vogliamo vincere, ognuno di noi dovrà dare qualcosa in più".

Gesteco viaggerà al completo per la doppia sfida in programma a Vigevano. La società friulana, sfruttando la concomitanza del torneo internazionale a cui parteciperanno le Nazionali maggiori di Italia, Slovenia e Spagna proprio al PalaGesteco, ha deciso di allestire un mega schermo nel giardino dell’impianto di via Perusini in occasione di gara tre.

Quindi, domani gli appassionati potranno assistere all’amichevole Italia - Slovenia in programma alle 19 (prezzi biglietti 5 e 10 euro) e al termine fermarsi per tifare a distanza la UEB Gesteco, altrimenti cancelli aperti liberamente dalle 20.50. Gara 3 si potrà inoltre seguire come di consueto pure al bar da Laura - bistrò in Foro Giulio Cesare nel cuore di Cividale.

La partita di domani sarà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 20.55 su LNP Pass (www.lnppass.legapallacanestro.com), mentre la differita andrà in onda sabato alle 21 su Telefriuli (canali 11 e 511 in Fvg) e su www.telefriuli.it. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della UEB Gesteco.