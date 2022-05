Cividale verso gara uno di semifinale

Domenica 29, alle 18, la Ueb Gesteco Cividale ospiterà Bergamo in gara 1 della semifinale dei play-off di serie B al meglio delle cinque partite.

"Domenica ci aspetterà una partita difficile perché affronteremo una squadra reduce da tre vittorie consecutive", commenta Aristide Mouaha. "Noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti ed essere più affamati degli orobici per potere vincere. La chiave della gara sarà la nostra difesa, mettendoci tutta la grinta e la voglia possibili per non deludere il popolo giallo. Abbiamo la fortuna di giocare in casa e speriamo che il pubblico sia ancora più numeroso rispetto al primo turno contro Livorno per poterci aiutare a compiere la nostra missione".

Media - La partita di domenica verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 17.55 su LNP Pass (www.lnppass.legapallacanestro.com), mentre la differita andrà in onda domenica stessa alle 21 su Telefriuli (canali 11 e 511 in Fvg) e su www.telefriuli.it col commento di Franco Terenzani. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della UEB Gesteco.

E’ sempre attiva la prevendita (anche per gara 2 in programma martedì alle 19.30 al PalaGesteco) sul circuito Vivaticket sia online che nelle ricevitorie autorizzate come Doctor Phone al centro commerciale Borc di Cividat, mentre la biglietteria del PalaGesteco aprirà domenica alle 16.30: l’invito è di arrivare con largo anticipo in via Perusini, potendo prendere i biglietti sia per gara che per gara 2 già domenica, e di indossare la t-shirt gialla “No surrender”. L’accesso all’impianto sarà consentito indossando la mascherina di tipo FFP2. All’ingresso del PalaGesteco sarà possibile acquistare in combinata al costo di 1 euro la mascherina FFP2 e il cordino portabadge delle Eagles. Come di consueto il merchandising della UEB Gesteco si potrà comperare al corner dedicato all’interno della Eagles Club House.