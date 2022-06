Cividale vola in finale

Una gara 5 di semifinale così perfetta forse era difficile da sognare. Succede che la Ueb Gesteco Cividale regola con un rotondo 99-60 Bergamo, vince per 3-2 la serie e per la seconda stagione consecutiva giocherà la finale per la promozione in serie A2.

Davanti ai 1.450 tifosi accorsi in via Perusini (nuovo record stagionale), capitan Chiera e compagni sfoderano una prova bellissima, convincente, autoritaria. Bergamo (giunta in Friuli senza molti under 19 impegnati alle Finali nazionali di categoria a Ragusa) comincia il match andando sullo 0-3 al 1' e difendendo a zona 2-3. Sarà il primo e unico vantaggio esterno. Perché Chiera apre il fuoco con due triple di fila. Poi a ruota timbrano il cartellino dall'arco Battistini tre volte, Mouaha, Rota e Cassese. Il prodotto è 8/16 dalla lunga distanza al 10' per i friulani conditi dal 5/5 da due sempre di squadra: 36-18 al 10' e partita in ghiaccio. La UEB Gesteco tocca il +20 (38-18) all'11' nel tripudio di maglie gialle in tribuna.

Bergamo ci prova. Ma la storia è diversa da domenica scorsa. Cantano tutti, al PalaGesteco. Fino alla fine. Quando i ducali toccano il massimo vantaggio di +39 (97-58) al 38' con una tripla del neoentrato Gigi Cautiero. Qualche ora di festeggiamenti. Poi la mente si trasferirà a domenica, alle 18, quando in riva al Natisone arriverà Vigevano per G1 di finale: prevendita attiva da domattina sul circuito Vivaticket sia on-line che nelle ricevitorie autorizzate.

Gesteco Cividale - WithU Bergamo 99-60 (36-18, 18-14, 19-19, 26-9)

Gesteco Cividale: Leonardo Battistini 20 (3/9, 4/9), Eugenio Rota 17 (3/6, 3/8), Adrian Chiera 15 (2/2, 3/7), Aristide Mouaha 14 (1/1, 3/5), Alessandro Cassese 12 (2/2, 1/4), Gabriele Miani 8 (4/5, 0/0), Daniel Ohenhen 6 (3/4, 0/1), Alessandro Paesano 4 (2/2, 0/0), Luigi Cautiero 3 (0/0, 1/1), Gian paolo Almansi 0 (0/1, 0/1), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Matteo Frassineti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 43 12 + 31 (Leonardo Battistini 14) - Assist: 28 (Eugenio Rota, Aristide Mouaha 7)

WithU Bergamo: Giacomo Dell'agnello 20 (7/14, 0/2), Alexander Simoncelli 11 (1/5, 2/6), Guglielmo Sodero 9 (1/3, 1/5), Ferdi Bedini 9 (3/7, 0/1), Nicola Savoldelli 4 (2/4, 0/2), Luca Manenti 4 (2/5, 0/0), Francesco ikechukwu Ihedioha 3 (0/0, 1/1), Riccardo Piccinni 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 21 3 + 18 (Giacomo Dell'agnello 8) - Assist: 17 (Nicola Savoldelli 7)