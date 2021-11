Cividale vuole allungare la striscia positiva

Domenica 17 novembre, alle 18, la Ueb Gesteco Cividale scenderà in campo a Lumezzane nella settima d’andata del girone B di serie B: arbitri Simone Settepanella di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Davide Valletta di Montesilvano (Pescara).

"Stiamo vivendo un momento positivo", sono le parole di coach Stefano Pillastrini. "Siamo stati capaci di alternare buone prestazioni ad altre meno a causa ovviamente del valore degli avversari, ma il comune denominatore sono le vittorie. Vogliamo continuare ad allungare la striscia di successi. Domenica affronteremo una squadra che non merita assolutamente la posizione che attualmente occupa in classifica. Quindi, antenne dritte".

"Siamo in buon periodo, contrassegno dal recupero degli infortunati e da una sequenza di vittorie sia per quanto riguarda la prima squadra che le giovanili con la relativa C Silver della Longobardi", analizza il presidente Davide Micalich. "Quindi, puntiamo a proseguire. Sappiamo che a Lumezzane ci aspetteranno col coltello tra i denti e non dovremo farci condizionare dalla classifica, ma affrontare una partita alla volta. Proprio con questo spirito e allenandoci bene in settimana, costruiamo la nostra classifica che vuole essere ambiziosa".

Media - La partita sarà trasmessa domenica in diretta streaming (a pagamento) dalle 17.55 su LNP Pass e in differita alle 22 su Telefriuli (canali 11 e 511 HD in Fvg) e www.telefriuli.it.

Prevendita - Nel frattempo la UEB Gesteco ha aperto la prevendita sul circuito Vivaticket per la prossima sfida casalinga di sabato 27 novembre, alle 19.30, contro la Virtus Padova: tra i punti vendita autorizzati c’è anche Doctor Phone al Borc di Cividat.