Clinic Fip Fvg per allenatori e arbitri

Nei mesi di agosto e settembre l’associazione ‘Che Spettacolo’ ha saputo proporre ad appassionati e addetti ai lavori del basket tre gare che sono state rispettivamente le prime uscite ufficiali dell’Allianz Pallacanestro Trieste, a Cividale del Friuli, della Nutribullet basket Treviso, a Pordenone, e della Delser Udine, a Gorizia.

Tutto ciò sotto il cappello della 18esima edizione della Bsl, storica iniziativa pre-season della pallacanestro italiana, che chiuderà i battenti mercoledì 29 settembre alle 19.30 al Palasport Benedetti di Udine con il clinc ufficiale Cia Cna del Comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro.

“Con la sospensione dei clinic validi per l’acquisizione punti Pao”, spiega Massimo Piubello, organizzatore dell’iniziativa, “questo appuntamento tecnico vuole essere l’ennesimo segnale di ripresa per il basket locale e nazionale e per questo lo apriamo anche ai non addetti ai lavori quali tifosi e semplici appassionati”.

Per coach, fischietti ma non solo, quindi, una grande occasione per approfondire il proprio sapere tecnico grazie alla presenza di un vero guru del basket femminile quale Massimo Riga, neoallenatore della Women Apu Delser Udine, che presenterà una sua tecnica di allenamento realmente innovativa.

Il neopromosso arbitro di serie A2 femminile Lorenzo Bragagnolo illustrerà il decalogo arbitro-allenatore facendo riferimento al mondo della pallacanestro femminile. La figura della donna giocatrice di pallacanestro diventerà, quindi, centrale nella programmata ora e mezzo di lezione, con ingresso gratuito provvisti di Green Pass, che i presidenti regionali di Cia, Alberto Ricobello, e Cna, Claudio Bardini, hanno fortemente voluto per il territorio.

Info online su www.chespettacolo.info