Con la Megabox, la Cda si ferma al quinto set

Stop al quinto set per la Cda, che cede per 2-3 contro la Megabox Vallefoglia e non trova riscatto dopo lo stop nel derby friulano.

Talmassons parte con Vallicelli in regia, Smirnova opposto, Tirozzi e Bartesaghi in banda, Nardini e Barbazeni al centro con Norgini libero. Buon inizio per le friulane che con Barbazeni ispirata al centro si portano avanti per 5 a 2. Qualche indecisione in difesa e ricezione e la Cda va sotto 6 a 5. Si gioca in perfetto equilibrio (9 pari). Sul 16 a 15 entra Pagotto in battuta per Nardini. Sul 17 pari entra Dalla Rosa per Bartesaghi. Avanti 19 a 18 entra Cristante in battuta per Barbazeni. Un ace delle ospiti costringe Barbieri al primo time out sul 20-21. Rientra Bartesaghi per Dalla Rosa. Grande difesa di Vallefoglia avanti 21-24 e secondo time out friulano. Ancora grande Bresciani in difesa regala la palla del set a Bacchi per il 21-25.

Secondo set senza cambi per Talmassons. Ancora una buona partenza della Cda che con Tirozzi in battuta si porta sul 6 a 2. Muro di Barbazeni 8 a 3 e primo time out per Bonafede. Vallefoglia recupera costringendo Barbieri, avanti per 12 a 11, al primo time out. Problemi in ricezione per la Cda che va sotto per 15-16 e secondo time out per Talmassons. Entra Pagotto per Nardini in battuta. Barbazeni con un muro e due attacchi di Smirnova portano Talmassons avanti per 20 a 19 e primo time out per le ospiti. Finale incandescente con Talmassons che recupera 25 pari. Un attacco di Smirnova e un muro di Barbazeni regalano il set alle friulane sul 29 a 27.

Due ace di Bartesaghi aprono il terzo set, ma Vallefoglia non ci sta (4 pari). Con Tirozzi in battuta break del Talmassons 9 a 6. Ancora Pamio porta in parità le ospiti (13-13). Un attacco di Tirozzi e un muro di Vallicelli riportano la Cda avanti per 16 a 14 ma poi sempre Pamio in battuta riporta le squadre sul 16 pari. Errore di Talmassons e primo time out per Barbieri. Dopo uno scambio lunghissimo le ospiti si portano sul 19-22 e secondo time out per la Cda, che non riesce a recuperare. A Vallefoglia il set per 20-25.

Inizio di quarto set favorevole per le friulane che si portano avanti per 8 a 4 costringendo Bonafede al primo time out. Scambio spettacolare chiuso da Tirozzi 9 a 4. Avanti 15 a 11 Talmassons chiama il primo timeout. Smirnova imperversa in attacco 17 a 12. Sul 19 a 14 entra Pagotto per Nardini. Entra anche Cristante in battuta per Barbazeni. Ace di Pamio 22 a 21 e time out per la Cda. Fast di Nardinie errore di Bacchi per il 25 a 22; si va al tiè break.

Si gioca punto a punto con scambi lunghissimi (6 pari). Si va al cambio di campo con le ospiti avanti per 6-8 e time out per Talmassons. Sull'8-9 entra Pagotto in battuta per Nardini. Un muro di Vallefoglia costringe Barbieri al secondo time out sotto 8-11. Le ragazze di Barbieri non mollano 12-13 e timeout per Bonafede. Entra Dalla Rosa per Bartesaghi ma Vallefoglia chiude il match dopo un altro scambio spettacolare sul 12-15.

Positivo il rientro di Tirozzi in una Cda che a tratti ha dato segni di ripresa dopo la brutta prova di Martignacco.

CDA Talmassons - Megabox Vallefoglia: 3-2 (21-25, 29-27, 20-25, 25-22, 12-15)

CDA Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Smirnova Irina, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Megabox Vallefoglia: Bresciani (L), Bacchi, Kramer, Costagli, Baldoni, Saccomani, Strafoggia, Colzi, Pamio, Durante, Bertaiola e Ricci. Allenatore: Bonafede Fabio e Passeri Giacomo

Arbitri: Cecconato Luca e Sabia Emilio