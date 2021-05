Con le azzurrine, la Cda conquista un punto

La Cda conquista un punto nell’ultimo match contro il Club Italia (2-3). Nell’ultima gara della stagione nel palazzetto di Talmassons prima dell’avvio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento, Barbieri schiera: Vallicelli in regia, capitan Tirozzi e Pagotto in banda, Cutura opposto, Barbazeni e Mazzoleni al centro con Ponte e Norgini liberi.

Due muri Barbazeni e un attacco di Pagotto portano subito Talmassons sul 3-0. Rispondono le ospiti con due muri e un attacco 3 pari. Due ace di Tirozzi e la Cda si riporta avanti per 6 a 4. Il muro delle ospiti determina il sorpasso 9-10. Un attacco e un ace di Tirozzi per il contro sorpasso (13 a 12). Un muro di Barbazeni costringe il Club Italia al primo time out sul 14 a 12. Dopo un muro delle ospiti e un errore delle friulane, sul 14 pari Barbieri chiama il primo time out. Una Pagotto ispirata in attacco tiene avanti Talmassons 17 a 16. Sul 18 a 17 entra Dalla Rosa per Pagotto. Break delle ospiti e sorpasso 18-21 e secondo time out per Talmassons che non recupera: 20-25.

Parte forte la Cda nel secondo set con Tirozzi in battuta 4 a 0. Bello scambio che Pagotto chiude in attacco 7 a 2. Soffre in ricezione Talmassons; le ospiti recuperano 8 a 7 e primo time out per Barbieri. Avanti 10 a 8, entra Bartesaghi per Cutura. Ottimo attacco di Tirozzi (11 a 8). Su un’invasione si va sul 12 pari; partita gradevole. Un attacco di Pagotto e un ace di Bartesaghi e Talmassons avanti 16 a 14. Entra Dalla Rosa per Pagotto. Ancora in difficoltà la ricezione di Talmassons che va sotto 18-20. La Cda non ci sta e, con Vallicelli in battuta, ribalta il punteggio 21-20; primo time out per le ospiti. Ace di Vallicelli e muro di Barbazeni 23 a 20. Il set si chiude con un attacco di Barbazeni sul 25 a 21.

Terzo set con Dalla Rosa e Bartesaghi confermate in campo. Sono le ospiti a partire decise (0-5) e primo time out per la Cda che non si disunisce e recupera 8-9. Il muro delle ospiti e un ace riportano Talmassons sotto 8-12 e secondo time out per Barbieri. Sul 15-18 entra la giovanissima Feruglio in battuta per Barbazeni e si presenta con un ace 16-18. Un calo in ricezione e qualche errore in attacco regalano il set al Club Italia per 19-25.

Quarto set con Pagotto in campo per Dalla Rosa. Due ace di Tirozzi aprono il set 3 a 0 Talmassons. Sotto 5-6, entra Dalla Rosa per Pagotto. Un primo tempo di Barbazeni segna un break per la Cda (14 a 10) e primo time out per le ospiti. Ace di capitan Tirozzi per il 15 a 10. Sul 16 a 11 ancora Feruglio in battuta per Barbazeni. Scambio spettacolare chiuso da Tirozzi 18 a 13 e secondo time out per il Club Italia, che recupera grazie al muro 21 a 20. Primo time out per Barbieri. Avanti 22 a 20 entra Pagotto per Dalla Rosa. Muro di Barbazeni e ace di Tirozzi 24 a 20. Un errore delle ospiti regala il set alle friulane sul 25 a 20.

Tie break con Pagotto che rimane in campo e che segna un break per la Cda 4 a 2. Ennesimo muro delle ospiti 6 pari e primo time out per Talmassons. Su un ace di Mazzoleni si va al cambio di campo sull’8 a 6. Altro scambio lunghissimo che segna il 9 pari costringendo Barbieri al secondo time out. Sotto 12-14, entra Dalla Rosa in battuta per Barbazeni (13 a 14 grazie a un ace). Talmassons lotta su ogni pallone ma la maggiore freschezza delle Azzurrine ha la meglio e la gara si chiude sul 13-15. Una bella gara che chiude una stagione che nel complesso giudichiamo positiva.

Cda Talmassons - Club Italia Crai: 2-3 (20-25, 25-21, 19-25, 25-20, 13-15)

Cda Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Vallicelli Cecilia, Feruglio Rebecca, Gattesco Elisa, Cutura Hana, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Club Italia Crai: Graziani, Bassi, Gannar, Monza, Gardini, Armini (L), Giuliani, Marconato, Frosini, Nervini, Trampus, Barbero (L), Pelloia, Ituma e Nwakalor. Allenatore: Boallano Massimo e Fanni Michele

Arbitri:Nicola Traversa e Antonio Lichelli. Refertista: Bittolo Enrica.