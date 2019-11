Con Olbia, la Cda conquista un solo punto

Si fermano al quinto set le ragazze della Cda, costrette a cedere al tie-break con Olbia. Una partita persa prima che sul campo dal punto di vista mentale, aspetto sul quale Ettore Guidetti dovrà lavorare parecchio. La serie A non concede sconti: la gara l'ha vinta la squadra che ha dimostrato più carattere e determinazione.

LA CRONACA. La Cda parte con Gomiero e Joly in banda, Nardini e Ceron al centro, Stocco al palleggio, Hatala opposta, liberi Ponte e Cerruto. Con un ace di Nardini e buon attacco di Ceron, Talmassons si porta in vantaggio 3-1. Olbia soffre in ricezione e il mister chiede time out sul 7-2. Buon turno di battuta per Hatala che porta la Cda in vantaggio per 11-3. Secondo time out chiesto da coach Giandomenico sul 12-3 per interrompere il gioco della Cda che non sbaglia nulla. Gomiero in battuta porta la sua squadra in vantaggio 21-8. Cambio in regia nelle fila delle ospiti, ma le friulane chiudono il set sul 25-9.

Nel secondo parziale coach Guidetti parte con la formazione del primo set. Olbia si porta in vantaggio per 4-7, dopo un po’ di errori da parte delle friulane e la panchina Cda chiama un time out per riportare ordine in campo. La Cda soffre ed è sempre in svantaggio di quattro punti (11-15). Guidetti chiede il secondo minuto e schiera Poser al posto di Gomiero, ma Talmassons si è spenta e non riesce a recuperare lo svantaggio; il secondo set va alle ospiti per 17-25.

Nessun cambio nella Cda che parte con la formazione del set precedente. Talmassons ritrova la concentrazione e parte in vantaggio 4-1. Brava Ceron che mette a segno dei buoni attacchi (7-3). Coach Giandomenico chiama minuto sull’8-3. Dopo una serie di punti subiti, sull'11-9 è Guidetti a chiedere un time out per riportare le sue ragazze alla giusta concentrazione e dare qualche consiglio tattico. Nuovo stop per Olbia sul 14-9. Giallo per proteste a Giandomenico per una decisione arbitrale dubbia sul 15-11. Doppio cambio per Olbia sul 20-13. Dopo un ottima difesa di Ponte, la Cda si porta sul 24-17 e, con un buon attacco di Joly, si aggiudica il terzo parziale 25-18.

La formazione schierata nel quarto set è sempre la stessa. Un ace di Joly dà la possibilità alle friulane di ritornare in parità 4-4. Doppio time out chiesto da Guidetti sul 6-9 e poi sul 9 a 13. La Cda soffre e Olbia ne approfitta, portandosi sul 13-18. Minuto per Giandomenico sul 15-18. Le friulane si portano sul 19-22 e Giandomenico chiede il secondo time out. Olbia conquista il set per 22-25 e porta le padrone di casa al tie-break.

Nessun cambio di sestetto per la Cda, che parte in svantaggio 2-5, ma poi torna avanti sul 6-5. Si cambia campo con la formazione di casa in svantaggio 6-8. L’ace di Ceron riporta la parità. Time out chiesto da coach Guidetti sul 9-11. Alla fine Talmassons perde per 11-15.

CDA TALMASSONS - GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA 2-3 (25-9, 17-25, 25-28, 22-25, 11-15)

Cda Talmassons: Joly Jessica, Petruzziello Carlotta, Ceron Sara, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Barbanzeni Karin, Gomiero Irene (K), Stocco Martina, Poser Aurora, Pagotto Sofia, Cerruto Francesca (L2), Ponte Genni (L1) e Hatala Kinga. Allenatori: Guidetti Ettore e Tonelli Filippo.

Geovillage Hermaea Olbia: Angelini Sara, Fiore Emanuela, Bonciani Francesca, Filacchioni Giulia, Moltrasio Giulia, Barazza Jenny, Emmel Roxo Thaynara, Maurotti Ilaria, Caforio Giorgia (L), Formaggio Silvia e Poli Aurora. Allenatore: Giandomenico Emiliano.

Arbitri: Laghi Marco e Sabia Emilio