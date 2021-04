Con Olbia, Martignacco conquista un punto

L’ultima recita casalinga della stagione 2020-2021 porte in dote all’Itas Città Fiera Libertas Martignacco un punto. Nell’ininfluente recupero della seconda di ritorno della Pool salvezza di serie A2 femminile, le friulane perdono 2-3 (25-15, 26-24, 21-25, 25-27, 13-15) contro Olbia che bissa il successo conquistato il giorno prima a Ravenna sul campo della capolista.

Coach Marco Gazzotti, come ampiamente preannunciato ieri al termine del vittorioso match contro Montale, tiene a riposo numerose titolari, ma le giovani da lui schierate non demeritano come il prodotto di casa Giada Sangoi (classe 2004). Anzi, sfiorano l’affermazione e resta il rammarico per non avere chiuso i conti dopo essere salite sul 2-0.

Il tabellino dell’Itas Città Fiera: Modestino 14, Sangoi 9, Tonello 5, Rucli 8, Braida 7, Rossetto 22, Cortella 19.

L’Itas Città Fiera completerà il suo cammino domenica, alle 17, al Centro federale Pavesi di Milano contro il Club Italia nell’ultima di ritorno della Pool salvezza.