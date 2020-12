Con Portomaggiore, la Tinet cerca il sorpasso

Una Tinet in grande fiducia dopo le belle affermazioni con Fano e Brugherio punta all’operazione sorpasso e cerca di superare l’ottima matricola Portomaggiore che la precede di un solo punto in classifica, a parità di partite giocate.

I ferraresi hanno avuto un buon inizio di campionato e dopo gli stop con Motta e Porto Viro hanno riassaporato il gusto della vittoria nel match contro l’Unitrento.

Guidata dal bomber, ex Motta, Albergati che è appaiato ad Alberto Baldazzi nella classifica dei migliori marcatori del campionato, quella ferrarese è una compagine quadrata e temibile. Lo starting six di solito si completa col palleggiatore Zanni, Graziani e Nasari in banda, Quarta e Ferrari al centro e Benedicenti libero.

Coach Mattia punta al continuo miglioramento dei meccanismi di gioco e vede i propri ragazzi crescere anche di condizione fisica. Domani dovrà però fare a meno di Katalan, Vivan e Paludet.

“È un periodo veramente impegnativo considerando che questo mese dovremo affrontare altre cinque partite – racconta il giovane centrale Fabio Dal Col, piacevole rivelazione delle ultime partite – e certo la mancanza di nostri tre compagni non è sicuramente d’aiuto. Tuttavia stiamo lavorando tutti quanti con molto impegno per aumentare il livello del nostro gioco e mantenerlo per tutta la durata della partita".

"Sabato sarà una partita molto importante contro un avversario ostico, e ciò significa dobbiamo affrontarla al massimo per cercare di portare a casa un ottimo risultato sia per la classifica sia per aumentare la coesione tra di noi”.

Parecchi obiettivi personali tra i gialloblu. A Dolfo mancano 21 punti per arrivare ai 2000 in serie A, mentre a Baldazzi servono 4 servizi vincenti per raggiungere quota 100. Come di consueto gli spalti del PalaPrata rimarranno vietati al pubblico, ma i tifosi potranno seguire la partita in diretta streaming su Legavolley.tv

Arbitreranno dalle 18.00 i trevigiani Maurina Sessolo e Denis Serafin