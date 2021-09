Con Vicenza, la Ueb si gioca la Final Eight di Supercoppa

E’ precampionato, ma c’è un altro impegno di Supercoppa all’orizzonte per la Ueb Gesteco Cividale che domani, alle 18, giocherà a Vicenza nella finale del girone di qualificazione F: chi vince va alla Final eight di Lignano dal 24 al 26 settembre, chi perde esce di scena.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming audio su https://www.spreaker.com/user/bhwebradio mentre la differita andrà in onda sempre domani, alle 22, su Telefriuli e su www.telefriuli.it col commento di Massimo Fontanini.

"Il livello continua a salire - afferma coach Stefano Pillastrini - e la nostra intenzione è sempre quella di riuscire a competere coi nostri avversari. Sarà la terza partita in otto giorni, quindi considerando che siamo nel bel mezzo della preparazione precampionato potremmo accusare un pizzico di stanchezza. Comunque, anche se giocheremo in trasferta, il nostro obiettivo è di provare a vincere". ­­

"Siamo in ballo - dice il presidente Davide Micalich - e vogliamo continuare a ballare divertendoci. Ritroviamo sulla nostra strada una squadra che, nella scorsa stagione, siamo riusciti a battere due volte su due, ma che ha chiuso la stagione regolare davanti a noi e che già in queste settimane ha dimostrato di voler essere ancora protagonista. Sono convinto che la UEB Gesteco stia diventando sempre più solida e disputerà una grande partita. A questo punto vogliamo centrare l'obiettivo Final eight di Supercoppa".