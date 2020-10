Confermata la classifica della 43esima Cividale - Castelmonte

Confermate le classifiche della 43esima Cividale - Castelmonte. La conferma è arrivata solo a trada notte a conclusione delle accurate verifiche effettuate dai tecnici sulla Norma M20 FC Zytek di Simone Faggioli e l’Osella FA 30 EVO Zytek LRM di Christian Merli. A fine gara 2 Merli aveva presentato reclamo verso la vettura dell’avversario, su alcuni particolari tecnici.

Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek di gruppo E2SC ha vinto la 43^ Cividale - Castelmonte centrando il successo in entrambe le salite con record della gara organizzata dalla Scuderia Red & White e 5° appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna. Il primato realizato da Faggioli sui 6.395 metri del tracciato friulano è di 2’55”18. Seconda posizione per Christian Merli su Osella FA 30 EVO Zytek LRM di gruppo E2SS, che ha accusato un gap di 6”69 dal leader e rimane in piena corsa tricolore. Terza posizione per Federico Liber su Gloria CP8 Suzuki, dopo il 4° posto d’un soffio in gara 1 e poi il podio della generale con il 3° ed in gara 2.

Adesso si passa alle due finali del Campionato, di cui la prima sarà in Sicilia dal 23 al 25 ottobre con la 62^ Monte Erice.

Classifiche: Assoluta: 1. Faggioli (Norma M20 Fc Zytek) in 5'59”58; 2. Merli (Osella Fa30 Evo Zytek) a 6”69; 3. Liber (Gloria C8P Evo) a 32”59; 4. Degasperi (Osella Fa30) a 36”33; 5. Nappi (Osella Pa30) a 39”20; 6. Caruso F. (Nova Proto Np01) a 39”59; 7. Farris (Osella Pa2000 Evo) a 45”00; 8. Lombardi (Osella Pa21 JrB) a 46”98; 9. Peruggini (Lamborghini Huracan Gt3) a 1'03”12; 10. Leogrande (Osella Pa21 JrB) a 1'04”42.

Gara 1:1. Faggioli in 3'04”40; 2. Merli a 4”24; 3. Degasperi a 16”19; 4. Liber a 16”39; 5. Nappi a 16”79.

Gara 2: 1. Faggioli in 2'55”18; 2. Merli a 2”45; 3. Liber a 16”20; 4.Caruso F. a 19”50; 5. Degasperi a 20”14.

Gruppi : E2SC: 1 Faggioli (Norma M20 FC) in 5’59”58; 2 Nappi (Osella PA 30) a 39”20; 3 Caruso (Nova Proto 01-2) a 39”59. E2SS: 1 Merli (Osella FA 30) in 6’06”27; 2 Liber (Gloria CP08) a 25”29; 3 Degasperi (Osella FA 30) a 29”64.

Calendario CIVM 2020: 7-9/8 46^ Alpe del Nevegal (BL) [TIVM Nord]; 21-23/8 55° Trofeo Luigi Fagioli (PG) [TIVM Nord, Sud e Bic.]; 28-30/8 58^ Svolte di Popoli (PE) [TIVM Nord, Sud e Bic.]; 11-13/9 59^ Alghero-Scala Piccada (SS) [TIVM nord e Sud]; 2-4/10 43^ Cividale - Castelmonte (UD) [TIVM Nord]; 23-25/10 62^ Monte Erice (TP) [TIVM Sud e Bic.]; 13-15/11 25^ Luzzi - Sambucina (CS) [TIVM Sud e Bic.].