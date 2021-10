Coni, Giorgio Brandolin rassegna le dimissioni

Giorgio Brandolin si è dimesso dalla carica di Presidente del Coni regionale. In una lettera inviata al numero uno nazionale Giovanni Malagò, ha esposto le ragioni della sua decisione.

"Il mio impegno - spiega Brandolin - era di accompagnare il movimento sportivo regionale fuori dalla pandemia, distribuendo risorse che la Regione ha affidato al Coni Fvg e sperando in una possibile soluzione all’ambiguità nella gestione locale dei dipendenti, delle sedi e, quindi, della rappresentatività del Coni regionale”.

Brandolin ricorda poi di aver più volte tentato di far capire come a suo parere "la riforma dello Sport stia uccidendo la sua autonomia e la sua rappresentatività democratica soprattutto a livello territoriale. Non ho ricevuto alcuna risposta - scrive - anzi le cose stanno secondo me peggiorando. Concluso e ultimato questo breve percorso, assolutamente necessario per riavviare l’attività delle nostre società e associazioni, vero motore dello sport regionale, sono a ribadire la mia ferma volontà di concludere oggi l’impegno di Presidente Coni Fvg”, conclude.