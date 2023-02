Consegnati 91 premi ai protagonisti Libertas Fvg

Ben 91 premiazioni e l’annuncio di un’implementazione delle attività della Libertas Servizi hanno caratterizzato la festa del Centro regionale Libertas che si è svolta nella Sala Civica Palazzo Cecchini, a Cordovado. A essere premiati dirigenti, tecnici e atleti che, con il loro impegno e con i risultati sportivi conquistati, hanno dato lustro alla Libertas del Friuli Venezia Giulia.

A consegnare i riconoscimenti agli atleti Libertas, vincitori di titoli italiani e regionali, sono intervenuti il presidente regionale Libertas Lorenzo Cella, il presidente nazionale Libertas Andrea Pantano, il consigliere nazionale Libertas Franca Bolognin, il sindaco e il vicesindaco del Comune di Cordovado, Lucia Brunettin e Matteo Petraz.

Nel richiamare assieme al presidente del Centro nazionale sportivo Libertas i principi fondanti della Libertas, che nel 2023 compirà 78 anni e i fondatori dei vari comitati sorti dal 1959 in poi in Friuli Venezia Giulia (in primis Luigi Modena, Romano Bulfoni, Giovanni Casella e Carlo Mesaglio), il presidente Cella ha ricordato la figura del compianto Bernardino Ceccarelli, scomparso nell’agosto 2020, per due mandati presidente del Comitato regionale Libertas. £Lucido, lungimirante, aperto all’innovazione, sotto la sua guida la Libertas è cresciuta in maniera esponenziale, sia per i numerosi servizi alle associazioni che nel numero dei tesserati e delle associazioni affiliate. Sulla scia di quanto fatto dal mio predecessore, implementeremo le attività di Libertas Servizi: è nostro compito stare a fianco dei presidenti delle nostre società per seguirli e assisterli in ogni esigenza, soprattutto offrendo loro tutte le informazioni necessarie a operare nella prevenzione e nella gestione delle incombenze di legge. In questo senso dobbiamo accelerare il nostro impegno: la burocrazia impone adempimenti via via più pressanti".

Nella foto Libertas, da sinistra a destra, Lorenzo Cella, Lucia Brunettin e Antonio Pantano