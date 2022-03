Continua la battaglia per la cittadinanza alla campionessa Mifri Veso

Questa mattina la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha incontrato il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas per un confronto sul caso di Mifri Veso, la campionessa italiana Under 18 di salto triplo che non potrà partecipare ai prossimi Campionati europei perché non in possesso della cittadinanza italiana.

La sottosegretaria si è congratulata con la giovane atleta per i risultati conseguiti, confermando l’attenzione per il caso specifico come per altri casi analoghi, pur specificando che le normative non consentono deroghe per meriti sportivi.

“Ringrazio la sottosegretaria Vezzali, come anche il presidente della Fidal Stefano Mei, per l’interessamento a una vicenda che non è solo sportiva. Mifri Veso è nata e cresciuta a Pordenone, qui frequenta le superiori e qui gareggia con risultati eccezionali. Mifri è ben più italiana di altri atleti che lo sono diventati perché avevano un trisavolo nato qui. La normativa vigente prevede che chi è nato in Italia da genitori stranieri possa richiedere la cittadinanza solo al compimento della maggiore età, a meno che uno dei genitori non la ottenga prima. Ci sono complicatezze di non facile soluzione che, come detto, vanno oltre la questione sportiva, ma nel caso specifico trovo inconcepibile che chi sarebbe orgoglioso di indossare il tricolore in una competizione internazionale non possa farlo. Per le tante Mifri d’Italia, campionesse o non, credo sia il momento di aggiornare le norme sulla cittadinanza”, conclude Dal Mas.