Conto alla rovescia per il Gp Valli del Natisone

La Ciclistica Forum Iulii ha programmato per domenica 6 settembre il settimo Gran Premio Valli del Natisone - trofeo CiviBank, tradizionale evento sportivo riservato alla categoria Juniores della Federazione Ciclistica Italiana. Il percorso si sviluppa su due circuiti, da ripetere più volte, per complessivi 130 chilometri, che interessano i Comuni di Pulfero e San Pietro al Natisone. La partenza e l'arrivo sono previsti a San Pietro (ore 10 - 13).

Punto centrale della gara lo strappo di Tarcetta, in Comune di Pulfero, il cui Gran premio della montagna, ripetuto per quattro passaggi, lascerà il segno nelle gambe dei 170 atleti iscritti provenienti da tutto il Nordest oltre che da Slovenia e Austria. Strappo che, nel 2019, permise al croato Fran Miholjevic di staccare i compagni di fuga per presentarsi solitario a tagliare il traguardo (nella foto, l'arrivo 2019 sotto la pioggia).

Purtroppo quest'anno, in tempo di Covid-19, molte sono le difficoltà ad allestire la manifestazione, dovute alle regole e istruzioni operative imposte per predisporre il necessario distanziamento sociale, la sanificazione degli operatori sportivi, del personale organizzativo, di atleti, tecnici e addetti.

Grande, quindi, l'impegno profuso dalla Ciclistica Forum Iulii, supportata dal territorio e da chi ha a cuore il bene del ciclismo agonistico giovanile, il futuro del professionismo. Oltre alla sponsorizzazione classica di CiviBank, la gara gode anche del supporto di Idr Imago (nel 40 esimo della sua fondazione), della collaborazione tecnica del Gs Giro Ciclistico del Fvg e del patrocinio di tutti i Comuni delle Valli del Natisone. Particolare impegno è stato profuso dall’Amministrazione di San Pietro al Natisone.