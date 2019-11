Conto alla rovescia per il Memorial Calicanto

Sabato 23 novembre, l’Asd Calicanto Onlus in occasione dell’anniversario dalla scomparsa del suoi giovani atleti Francesco Pinna e Andrea Cofone organizza la manifestazione "Memorial Andrea e Francesco - Sport integrato proposta di vita”. L’evento prevede un'intera giornata di torneo di pallavolo integrata al Palasport di Chiarbola di Trieste dalle 8.30 alle 17.30.

In questa occasione sarà anche presentata la nuova maglia degli arbitri della Fipav. Fin dal 2015, primo anno in cui Daniele Zucca ha preso parte come arbitro al torneo, è rimasto colpito dalla sua atmosfera: era abituato da tanti anni a vedere atleti professionisti scambiarsi azioni spettacolari sotto rete ma, durante il nostro memorial ha visto in campo dei valori e degli episodi che lo hanno molto "emozionato". Da quando quindi è stato nominato responsabile territoriale degli ufficiali di gara Fipav di Trieste-Gorizia ha invitato regolarmente ogni anno tutti i nuovi candidati arbitri a vivere la stessa esperienza e le adesioni sono aumentate anno dopo anno.

L'estate scorsa il Comitato Territoriale ha deciso di rinnovare le dotazioni arbitrali e Zucca ha proposto di far inserire sulla polo il logo della Calicanto insieme a quello dell'associazione Piano C, per poter promuovere il messaggio di solidarietà per l'operato che le due associazioni portano avanti. Il logo Calicanto comparirà sul braccio destro, quello dell'associazione Piano C su quello sinistro.

Il Memorial Andrea e Francesco, arrivato alla IX edizione, coinvolge 20 squadre di pallavolo in rappresentanza di altrettante realtà sociali, civili, sportive, industriali e politiche del territorio regionale per un totale che nelle ultime edizioni è arrivato a quasi 300 atleti. Il torneo a più fasi che occupa tutte le palestre del palasport di Trieste prevede l'integrazione di un atleta diversamente abile dell’ASD Calicanto in ogni squadra in modo che tutti gli atleti delle squadre partecipanti potessero vivere l’esperienza e l’emozione della pallavolo integrata.

Tutte le attività e le squadre sono supportate dalla collaborazione degli alunni dell’ISIS Pertini sezione alberghiero, coordinati dai loro docenti, che provvedono alla predisposizione del buffet per gli atleti improntato alla valorizzazione dei prodotti e dei piatti tipici della Regione FVG e della città di Trieste. Gli alunni dell’ISIS De Sandrinelli-Da Vinci-Carli coordinati dai loro docenti svolgono compiti di accompagnamento e supporto alle squadre e servizio baby-sitting per i bambini figli degli atleti impegnati nel torneo.

Un ringraziamento va ai numerosi volontari della ASD Calicanto impegnati nelle fasi di organizzazione precedenti e successive all’evento, nonché nella gestione degli spazi e nel servizio d’ordine. Porte aperte al Palasport perché tutta la cittadinanza possa assistere al torneo.