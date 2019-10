Conto alla rovescia per il primo derby di A2

Il presidente dell’Itas Città Fiera Libertas Martignacco, Bernardino Ceccarelli, si gode i tre punti guadagnati contro Cutrofiano e sposta già il mirino al derby di giovedì 31, alle 20.30, al PalaCarnera di Udine contro la Cda Talmassons.

“Siamo davvero felici di questi tre punti contro Cutrofiano – spiega il numero uno (nella foto Lodolo) – che si sommano agli altri tre conquistati contro Olbia nel turno precedente. Mi congratulo con le ragazze per l’interpretazione del match, disputato nuovamente in casa davanti ad una bellissima cornice di pubblico. L’auspicio è che i nostri tifosi ci seguano in massa anche giovedì al PalaCarnera nel derby contro Talmassons. Servirà molto il loro supporto in una partita che sfugge a qualsiasi pronostico”.