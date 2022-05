Conto alla rovescia per l’Atletica 2000 Meeting

E’ arrivato il grande giorno dell’Atletica 2000 Meeting. Mercoledì 1° giugno, sulla pista di San Vito al Tagliamento, va in scena la prima parte della gara, mentre il “secondo tempo” si svolge l’indomani giovedì 2 giugno a Codroipo, nell’impianto di casa della società organizzatrice.

La 16esima edizione della kermesse, che fa parte del circuito European Athletics Promotion, porterà nella Destra e nella Sinistra Tagliamento atleti provenienti da 12 nazioni e da tre continenti diversi e in grado di garantire alla manifestazione un ottimo livello tecnico.

A San Vito pronta a dare spettacolo sarà la pedana del salto con l’asta, dove nella prova femminile è attesa Elisa Molinarolo, campionessa italiana outdoor e indoor in carica, con un personale assoluto di 4,55 (stabilito nel 2021) e uno stagionale di 4,46 (dalle 19). Azzurra ai campionati Mondiali indoor di Belgrado e ai Giochi Olimpici di Tokyo, proverà a rispondere al 4,50 siglato dalla compagna di nazionale Roberta Bruni a L’Aquila nel precedente weekend.

Sarà sfidata da altre 11 astiste tra cui Rebecca De Martin (Friulintagli), ex campionessa tricolore under 18 e under 20, tornata ad alti livelli durante la stagione invernale con un balzo a 4,10. Sempre per la Friulintagli si attendono grandi cose da Giada Carmassi e Giorgia Bellinazzi, impegnate la prima sui 100 ostacoli e la seconda sui 100 e sui 200. Carmassi vuole migliorare il 13’’43 stabilito quest’anno (alle 19.10), Bellinazzi corre nella pista in cui si allena e prova a limare ulteriori centesimi all’11’’54 (primato regionale) e 23’’62 di primato personale appena siglati. La sprinter corre alle 20 sui 100 e alle 21 sul doppio giro di pista.

Di grande spessore si annuncia la gara dei 100 metri maschili (alle 19.45). Sui blocchi di partenza cinque sprinter africani che vantano un tempo di accredito inferiore ai 10’’30. Si tratta di Odeseye Ogunlewe (Nigeria, 10’’11), John Monareng (Sudafrica, 10’’18), Eseme Emmanuel Alobwede (Camerun, 10’’24), Eckhart Potgieter e Sinesipho Dambile (Sudafrica, 10’’29). Gli stessi velocisti prendono parte anche ai 200, specialità in cui tutti hanno un crono di accredito sotto i 21’’ (alle 20.50). Attenzione poi alla pedana del lungo con Maikel Yorges Vidal, cubano, campione mondiale under 18 di specialità nel 2017, capace nel 2022 di 7,89 (dalle 20.15).

Il giorno dopo, a Codroipo, fari puntati su Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre), che nel lancio del disco è tornata lo scorso fine settimana a livelli di eccellenza: con un lancio a 58,86 si è avvicinata al personale di 59,80 stabilito ad Amsterdam ai campionati Europei nel 2016. Sei volte campionessa italiana assoluta, l’emiliana prova a migliorarsi ulteriormente. Sarà sfidata da Marilena Visintin della Friulintagli, in costante crescita nel 2022 e arrivata al personale di 47,13. Il via alle 19.20. Alle 18.30 si svolge il disco maschile con il friulano del Malignani Enrico Saccomano grande favorito (58,82). Da non perdere i 5.000 maschili (alle 19.50), dove si daranno battaglia due fondisti del Burundi con un personale sotto i 14’: Egide Ntakarutimana (13’27’’51) e Jean Marie Bukuru (13’50’’43). I 5000 femminili, in programma alle 20.15, vedono al via Lucy Mawia Muli, capace di un grande tempo come 15’34’’.

Da ricordare che il meeting vede nel suo programma anche cinque prove (100 metri, 400 metri, 800 metri, getto del peso e lancio del disco) riservate ad atleti appartenenti alla federazione paralimpica. Saranno presenti nazionali della Fispes (Federazione italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) non vedenti, ipovedenti ed amputati. Presenti poi anche alcune prove riservate alle categorie giovanili. Si tratterà di una vera e propria festa dello sport, che ha portato la manifestazione a ottenere il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PROGRAMMA COMPLETO