Conto alla rovescia per l'Iron Fighter 2022

Una scaletta che va in crescendo dalle 14, fino al Galà serale, che avrà inizio alle 18 e culminerà con la sfida per il titolo mondiale Iska di K1, pesi massimi, tra l'italo rumeno Claudiu Istrate e il tedesco di origini nord africane Kerim Jemai.

Una quarantina d'incontri tra thai boxe, K1, Mma e grappling. Questo in sintesi il programma dell'Iron Fighter 2022, in programma al PalaFlora di Torre di Pordenone (via Peruzza) domenica 27 marzo.

La storica manifestazione degli sport di combattimento (23esima edizione) è quanto di meglio si possa trovare a Nord Est nel mondo del ring e della gabbia. “I tempi sono quelli che sono – ha esordito oggi in conferenza stampa il promoter dell'evento, Gianbattista Boer – ma pur nella difficoltà nel reperire sponsor, facendo i salti mortali, siamo riusciti a portare a casa un match iridiato e per giunta di quella che al momento è la sigla più prestigiosa del K1 internazionale, la britannica Iska”.

“Spettacolo e fair play sono gli ingredienti principali degli sport di combattimento – ha commentato l'assessore allo sport del Comune di Pordenone, Walter De Bortoli – questa manifestazione attira pubblico, vede in lizza, oltre ai big , anche tanti giovanissimi, ragazzi e ragazze, e rappresenta quindi un evento che merita di essere sostenuto, anche e soprattutto per i valori che trasmette”.

Claudiu Istrate, classe 1996, rumeno di origine, ma ormai pordenonese d'elezione (abita a Cordenons, si allena a Fiume Veneto), è da sempre un allievo di Gianbattista Boer, che, oltre ad organizzatore di eventi, è in primis il maestro della Kombat Gym di Fiume Veneto, una delle società più quotate del firmamento italiano.

“Nelle ultime due settimane mi sono allenato a Iasi, in Romania – ha spiegato Istrate – perché qui in Italia si fa fatica a trovare pesi massimi di buon livello con i quali fare sedute di sparring. Ora sto completando la preparazione con Gianbattista, che è il mio maestro e mentore da quando avevo 16 anni. Non vedo l'ora che arrivi domenica. Sarà una battaglia, il mio avversario è fortissimo, lo conosco da quando mi allenavo in Germania, ma io ci credo”.

Per Istrate, già campione europeo Iska in carica, il match di domenica (5 riprese da 3 minuti) è la prima chance iridata. I pronostici lo danno favorito, ma l'avversario è di quelli tosti. A sostenere “Grizzly” a bordo ring ci sarà anche il campionissimo rumeno Catalin Morosanu, leggenda della kick boxe.

Nel sottoclou del Galà serale un altro incontro di estremo interesse, quello valido per il titolo italiano di K1, categoria -87 kg, tra Valton Mehemeti, atleta kossovaro della palestra Relax Center di Udine, e Rocco Gargano, portacolori del Centurion Sporting Club di Bari.

Da non perdere nei 70 kg, sempre K1, anche la sfida tra Riccardo Allena del Kombat Gym Fiume Veneto, e Dejab Mahmoud del Relax Center di Udine.