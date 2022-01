Conto alla rovescia per la Coppa Europa di sci alpino

L’attesa sta per terminare. Da domani torna in Fvg la tappa di Coppa Europa Maschile di sci alpino, curata dall’US Camporosso assieme alle proprie numerose collaborazioni. La manifestazione con il più alto tasso tecnico della regione quest’anno si svolgerà a Camporosso-Tarvisio sulla Di Prampero, “Regina” delle piste del Fvg e già teatro di gare di Coppa del Mondo.

I volontari che, assieme al personale PromorutismoFvg ed ai tecnici internazionali stanno preparando la pista hanno lavorato notte e giorno cercando quello che i primi commenti riportano essere una “tracciatura molto filante dove gli atleti avranno modo di dimostrare tutte le loro virtù”.

Quest’oggi sarà dato ufficialmente il via all’evento con la prima riunione dei capitani delle varie nazioni presenti. Da domani si inizia a fare sul serio: i 99 sciatori, provenienti da 19 paesi, in mattinata svolgeranno la prima prova cronometrata a cui seguirà, martedì 12 gennaio, la seconda ed ultima prova. Giovedì 13 gennaio e Venerdì 14 gennaio, i partecipanti si sfideranno in due gare di Discesa Libera. Anche in quest’occasione si prospettano affascinanti sfide sui 3920m di pista che come già successo nelle scorse stagioni sul Monte Canin, vedrà battagliare giovani emergenti e atleti più esperti, capaci già di salire sul podio di Coppa del Mondo e essere protagonisti sui massimi palcoscenici internazionali, quali i Mondiali e le Olimpiadi.

Nel video, il commento di Peter Fill (ex sciatore alpino italiano vincitore di due medaglie iridate e di tre Coppe del Mondo di specialità) al termine del lavoro di tracciatura intervistato dal presidente dell’US Camporosso Damiano Matiz.

La manifestazione è sostenuta da Regione, PromoturismoFvg e dal Comune di Tarvisio.