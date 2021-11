Conto alla rovescia per la mezza maratona città di Palmanova

La mezza maratona città di Palmanova festeggia la sua 19esima edizione. La mattina di domenica 28 novembre, al via da Piazza Grande ci saranno 1.500 atleti, 200 dei quali provenienti anche da Austria e Slovenia. Il percorso, molto veloce e suggestivo, transiterà nei comuni di Trivignano Udinese e Santa Maria la Longa, passando per Clauiano, uno dei borghi più belli d'Italia.

A Merlana la metà dei 21,097 chilometri previsti dalla competizione. Da lì poi verso Jalmicco e rientro nella città stellata, patrimonio dell'Unesco, entrando nella fortezza da Porta Cividale, stesso accesso utilizzato anche per l'uscita alla partenza.

I marciatori potranno iscriversi alla gara fino a mercoledì 24/11/2021, dopodiché le iscrizioni verranno chiuse. Per iscriversi, si deve andare su Endu (iscrizioni qui) e completare la propria registrazione al costo di 28 euro.

“Finora si è dimostrata molto buona la risposta da parte dei marciatori. Quest'anno la gara sarà anche prova valida del Campionato regionale Master di Mezza Maratona individuale e di società. Come Eventi Sportivi Palmanova ringraziamo le tre municipalità ospitanti, il Presidente regionale della Fidal Massimo Di Giorgio e i responsabili della ASD Comina Skating associazione di Roller che parteciperanno con prova di Coppa Italia”, commenta Luca Martina, organizzatore della competizione e Presidente dell’Associazione Eventi Sportivi Palmanova.

“Un evento che cresce di anno in anno e che valorizza la città di Palmanova. Nonostante le difficoltà del momento, avremo in città un grande pubblico e un’ampia presenza di alteti pronti a gareggiare per la vittoria. La Mezza Maratona di Palmanova si consolida come uno degli eventi sportivi principali, a livello regionale ma non solo. Un appuntamento fisso per tanti appassionati di corsa”, aggiungono il Sindaco Giuseppe Tellini assieme all’Assessore allo sport Thomas Trino.

A tutti gli atleti che parteciperanno alla mezza maratona sarà chiesto il Green Pass, l’autodichiarazione COVID-19, possibilmente precompilata, scaricabile da sito e social dell’evento. Dopo aver verificato la validità di questi documenti, ai partecipanti sarà rilasciato un braccialetto verde da indossare il giorno della gara prima di accedere alle griglie di partenza da varchi presidiati dal personale dell’organizzazione.

Oltre alla gara di Mezza maratona, sono previsti due eventi collaterali. La mezza maratona di Skating, evento realizzato in collaborazione con "Club Comina Skating", associazione agonistica di pattinatori in linea: prova sulla distanza della mezza maratona, sullo stesso tracciato della gara podistica, con partenza anticipata di alcuni minuti vista l'elevata velocità raggiunta da questi atleti.

La marcialonga non competitiva dedicata alle famiglie “Corriamo contro la violenza sulle donne” è un evento a passo libero aperto a tutti che darà la possibilità di ammirare la bellezza dei Bastioni palmarini, transitando in una delle Poterne attraverso la galleria di Sortita, passaggio nascosto utilizzato dalle milizie veneziane per difendere la città. Possono partecipare alla manifestazione anche coloro che praticano Nordic Walking. Le iscrizioni sono aperte anche domenica mattina, con partenza prevista alle 10.15 sempre da Piazza Grande. Ci saranno due percorsi di 6 e 10 chilometri.

“Assieme a UISP e a Eventi Sportivi, abbiamo pensato di dedicare una marcialonga alla lotta contro la violenza sulle donne. Un segnale di contrasto alla violenza, per dare forza alle donne che vogliono far emergere situazioni di difficoltà. Ma anche un messaggio di vicinanza e ascolto per tutte coloro che soffrono situazioni di disagio in casa o sul lavoro. Domenica saremo in Piazza per presentare lo Sportello Donna, strumento pensato e voluto dal Comune di Palmanova, attraverso cui due psicoterapeute sono a disposizione di donne che vogliamo essere supportate nel momento del bisogno. Presenti all’evento anche SOS ROSA di Gorizia e l'associazione Zerosutre di Udine”, conclude Simonetta Comand, assessore comunale alle pari opportunità.