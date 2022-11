Conto alla rovescia per la Mezza maratona città di Palmanova

Il 27 novembre si correrà la 20° edizione della Mezza Maratona Città di Palmanova, uno degli eventi più attesi dai runner di tutta Italia. Il percorso di 21 km è rinnovato rispetto agli anni precedenti. Lasciando la città stellata si prosegue nelle frazioni di Sottoselva e Jalmicco fino ad arrivare a Visco per poi passare ad Aiello (paese delle meridiane). Si transiterà nel Borgo caratteristico di Novacco fino a giungere al Castello di Strassoldo, uno dei Borghi più Belli d’Italia. Ultimi chilometri nel comune di Bagnaria Arsa dove troveremo un tratto di strada battuta per poi ritornare a Palmanova entrando da Porta Aquileia, altra novità di questa edizione giunta al 20º compleanno.

Thomas Trino, assessore comunale allo sport: “Ventesima edizione di una gara che porta a Palmanova ogni anno migliaia di appassionati e runner da tutto il triveneto oltre che dalle vicine Slovenia e Austria. Un evento che cresce di anno in anno e che si afferma come una delle gare più frequentate e attese del panorama nazionale. La partenza da Piazza Grande è uno spettacolo unico a cui consiglio di partecipare. Ringrazio gli organizzatori che lavorano con passione per mesi all’ottima realizzazione della manifestazione”.

Oltre alla gara, con la novità del Kilometro lanciato “Trofeo DANA Sport”, sono previsti eventi collaterali come la Staffetta delle Scuole di venerdì 25 novembre dalle 9.30 alle 12.30, la Dog run – corsa con i cani non competitiva di sabato 26 novembre dalle 15 alle 16.30 e la corsa non competitiva “Corriamo insieme contro la violenza sulle donne” di domenica.

E aggiunge Simonetta Comand, assessore comunale alle pari opportunità: “Abbiamo voluto affiancare all’evento sportivo anche un messaggio sociale, di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Oltre alla corsa non competitiva, faremo opera d’informazione ai partecipanti anche con materiali, un video dedicato e la presenza delle operatrici dello Sportello Donna attivato dal Comune e delle Associazioni SOS Rosa e ZEROSUTRE”.

Per la prima volta quest’anno è previsto anche il Kilometro lanciato “Trofeo DANA Sport”: un tratto di un chilometro, posto all'incirca dopo il passaggio della metà maratonina, durante il quale agli atleti verrà rilevato il tempo di percorrenza del segmento.

Come top runner, iscritti alla gara, sono già confermati Rodger Maiyo (Kenia) classe 1993 con un personale di 1 ora e 1 minuto, John Hakizimana (Ruanda) classe 1996 con un personale di 1:02 e Francesco Nardone (ITA Friuli) vincitore italiano mezza di Udine 2022. Tra le donne, da segnalare Veronica Maina (fedelissima di Palma) con un tempo di 1:09 e Ziporah Kingori (Kenia) con un tempo di 1:11.

Iscritto anche un gruppo sloveno di 150 persone denominato Urbani Tekači, più altri gruppi austriaci e sloveni sempre con numeri ragguardevoli di runner.