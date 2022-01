Conto alla rovescia per la Ravascletto-Zoncolan

Tutto pronto per la decima edizione della Vertical Race Ravascletto-Zoncolan - Memorial “Rudy De Infanti”, in programma per sabato 22 gennaio con partenza da Ravascletto alle 19.

La gara Fisi, organizzata dall’Unione Sportiva Aldo Moro Paluzza in collaborazione con diverse realtà sportive di Ravascletto e la famiglia De Infanti, mette in palio i titoli regionali della disciplina vertical per tutte le categorie. Qualche minuto dopo la partenza dei big, scatterà la gara Open Scialpinismo, la gara riservata ai concorrenti con le cjaspole e ramponcini, vera novità dell’edizione 2022 che vedrà in gara anche questa disciplina.

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO ANTI-COVID-19. Per l’utilizzo della funivia in fase di rientro post gara è obbligatorio il Green Pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina FFP2. In funzione di questo, considerato che il rientro in funivia è obbligatorio per chi gareggia con Cjaspe o Ramponcini, per questi atleti è di conseguenza obbligatorio partecipare alla gara con certificato verde da vaccino o guarigione. Invece per gli scialpinisti che possono optare per il rientro con gli sci è richiesto solo il Green Pass base. Evidente che se gli scialpinisti optano per scendere con la funivia anche per questi atleti scatta l’obbligo del certificato rafforzato.

Seguiteci sul sito www.verticalracezoncolan.it e www.aldomoropaluzza.it per ulteriori aggiornamenti. Le iscrizioni sono aperte sul portale