Conto alla rovescia per la Timent Run

Quella dell’11 ottobre sarà una prima assoluta per la Timent Run, gara nazionale Fidal di 10 chilometri che a Latisana riporterà la grande atletica nella zona del Tagliamento. Va detto che la manifestazione è “figlia” della Lignano Sunset Run, la mezza maratona con la quale ha in comune l’esperienza organizzativa dell’Athletic Club Apicilia.

Cambia la sede, cambia la distanza e cambia, soprattutto, il sostrato culturale della prova, non solo una competizione agonistica, ma anche un’occasione per scoprire le bellezze di un territorio intimamente legato al suo fiume, il Tagliamento considerato un unicum per la sua natura selvaggia e per la flora e la fauna che lo contraddistinguono.

La città è sempre stata fortemente caratterizzata dalla convivenza con il suo fiume e la gara può essere un’ottima occasione per uno spunto turistico che renderebbe il weekend assolutamente indimenticabile.

La Timent Run ha anche il merito di dare speranza a chi è appassionato di corsa in un periodo decisamente difficile, di ripartenza faticosa dopo la forzata e lunga sosta dovuta alla pandemia. L’appuntamento è in piazza Indipendenza, da dove si svilupperà il percorso tutto cittadino, completamente chiuso al traffico, che toccherà il centro storico, gli argini del fiume, la nuova pista ciclabile nel territorio di Ronchis e il parco Gaspari, cuore verde urbano.

Le partenze inizieranno alle 9.30; in base ai protocolli anti-Covid, infatti, i concorrenti saranno raggruppati in gruppi da 50 atleti che prenderanno il via ogni 3 minuti. E’ previsto un tetto massimo di adesioni di 350 corridori. A tutti i concorrenti sarà controllata la temperatura all’ingresso in griglia; obbligatorio l’uso della mascherina prima e dopo la corsa. L’iscrizione costa 10 euro fino al 15 settembre per poi passare a 12 euro fino alla chiusura fissata per l’11 ottobre. Le adesioni potranno essere effettuate solo online sul sito www.endu.net.

Per informazioni: ASD Athletic Club Apicilia, tel. 345.0802159, www.athleticapicilia.it