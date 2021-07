Conto alla rovescia per la Tre Sere di Pordenone

Conto alla rovescia per la 20esima edizione della Tre Sere Internazionale città di Pordenone, in scena dal 19 al 23 luglio al velodromo Bottecchia. Lo staff degli Amici della Pista ha lavorato duramente in queste settimane per ultimare i preparativi e invita gli appassionati di ciclismo ad assistere a cinque serate di gare con spettacolo assicurato.

Venti coppie in gara, composte da atleti dilettanti e professionisti di spessore, che si contenderanno la maglia bianco-rossa del Comune di Pordenone in tutte le discipline della pista, comprese le spettacolari Derny e Stayer, con il Creterium Internazionale a loro dedicato e che, con l’occasione, vedrà al via pluri-campioni mondiali e nazionali del passato di questa disciplina.

Confermate tutte le prove Uci di prima categoria, per uomini, donne Elìte e Juniores, che saranno protagonisti in ben tre serate con i Campionati italiani di categoria nelle discipline d’inseguimento a squadre, scratch e corsa a punti. Un programma ricco ed entusiasmante che garantirà spettacolo, non solo grazie ai corridori. Nella serata di venerdì 23 luglio, infatti, i Papu allieteranno il pubblico con la loro comicità (evento a ingresso gratuito).

“Siamo pronti anche quest’anno, tra mille difficoltà e peripezie” racconta Eliana Bastianel, presidente degli Amici della Pista di Pordenone. “Ripartire dopo la pandemia è stato difficile e ce la stiamo mettendo tutta per tornare alla normalità. Voglio ringraziare tutti gli enti pubblici e privati che sostengono ogni anno la nostra manifestazione, perché in questo periodo difficile per molti, sono riusciti a starci vicino. In particolar modo mi preme ringraziare l’assessorato allo sport e l’assessorato al turismo della Regione per il sostegno dimostratoci anche quest’anno, e il Comune di Pordenone sempre presente affianco al nostro movimento”.

Presentazione ufficiale della manifestazione venerdì 16 luglio alle 18 al velodromo Bottecchia.