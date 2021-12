Il conto alla rovescia per Udin Jump 2022 sta avanzando velocemente. Mancano due mesi al Meeting d'Italia di salto in alto che il 2 febbraio richiamerà al palaIndoor “Ovidio Bernes” di Udine alcuni tra i più forti atleti della scena italiana e internazionale.

L'evento è ormai giunto alla sua quarta edizione, la prima senza la presenza fisica di Alessandro Talotti, ideatore e promotore del meeting: le idee, i sogni, gli obiettivi di Alessandro restano, però, sempre concreti punti di riferimento per Mario Gasparetto, Massimo Di Giorgio e tutti collaboratori di Udin Jump Development.

Tra le principali iniziative intraprese dall'indimenticabile Talotti, una delle più importanti è UdinLAB, il laboratorio nato dalla stretta collaborazione tra la Udin Jump Development e l'Università degli studi di Udine nel Corso di Laurea in Scienze Motorie, ideato per fornire agli allenatori e agli atleti dei dati scientifici riguardo le loro prestazioni, in gara e in allenamento.

Il tutto da analizzare e interpretare per migliorare la prestazione e prevenire gli infortuni. E, proprio nell'àmbito dell'attività di UdinLAB, in un incontro patrocinato dall'Università di Udine, sabato 29 gennaio, quattro giorni prima del Meeting d'Italia UDJ2022, nella sala Ajace del Comune di Udine, lo scrittore e giornalista friulano Gianluca Morassi, ex mezzofondista della Libertas Udine e oggi redattore de "La Provincia" di Como e autore di alcuni romanzi dedicati all'atletica leggera, dialogherà con la pluridecorata maratoneta Anna Incerti e con il campione italiano 2019 dei 1500 metri Matteo Spanu, tesserato per l'Atletica Malignani Libertas Udine.

Inoltre, come da migliore tradizione, anche il meeting 2022 sarà accompagnato da un incontro formativo, denominato “Giornate Udinesi di Salto in Alto”, riservato agli studenti delle scuole secondarie e che si terrà al palaIndoor nelle ore precedenti l'inizio della competizione.

Nelle prossime settimane, avvicinandoci al Meeting d'Italia del 2 febbraio 2022, arriveranno le conferme della presenza degli atleti. Quel che è certo è che il roster dei partecipanti sarà ancora una volta straordinario: Udin Jump è già uno dei meeting di salto in alto più prestigiosi d'Italia e rappresenta un test importante per tutti, nell'ottica dell’inizio della stagione agonistica.