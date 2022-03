Coppa del mondo di snowboard, l'Austria batte l'Italia in finale

Lo slalom parallelo a squadre ha chiuso il weekend di coppa del mondo di snowboard Piancavallo 2022. Una domenica soleggiata e fresca ha fatto da cornice alla gara, disputata sulla difficile e tecnica pista SAUC. I 16 migliori team misti (un uomo ed una donna) si sono affrontati nelle varie batterie in un'unica run a eliminazione diretta, a partire dagli ottavi di finale. In semifinale “Italia 1” (Edwin Coratti – finalista nella gara di ieri - e Nadya Ochner) ha prevalso su “Italia 2” (Marc Hofer – vincitore ieri nello slalom parallelo - e Lucia Dalmasso) e “Austria 2” (Benjamin Karl e Daniela Ulbing) su “Austria 3” (Alexander Payer e Sabine Schoffman).

In finale la spunta il team austriaco del campione olimpico Karl e della vicecampionessa olimpica Ulbing sugli azzurri Coratti/Ochner. Terzo posto per l'altro “Wunder team” con Payer/Schoffman vincitori della finalina sulla coppia italiana Hofer/Dalmasso.

Il direttore tecnico dell'Italia, Cesare Pisoni, ha espresso tutta la sua soddisfazione per le vittorie e podi azzurri, rimarcando l'ottima organizzazione dello Sci club Panorama di Pordenone. Anche il direttore di gara della FIS (Federazione internazionale dello sci), l'austriaco Peter Krogoll ha voluto complimentarsi per la riuscita della tappa friulana, terz'ultima della stagione. Ho trovato molta serietà, professionalità e entusiasmo, ha commentato Krogoll, da parte dello staff organizzativo.

Il presidente dello Sci club Panorama, Michele Scaramuzza, ha ricordato che la tappa di coppa del mondo di snowboard Piancavallo 2022 è stato l'evento sportivo più importante della stagione invernale in Friuli Venezia Giulia. E' stato fatto un grande lavoro, ha sottolineato Scaramuzza, soprattutto dal punto di vista della prevenzione e controllo della sicurezza, messo in atto dalla Questura di Pordenone e dall'Arma dei Carabinieri e, sotto il profilo della gestione del pronto soccorso sanitario/118, grazie al coordinamento della sala operativa del Sores e all'ausilio degli operatori della Sogit e di SOS FVG. Parlando degli aspetti tecnici-logistici, lo staff di PromoTurismoFVG si è dimostrato, ancra una volta, all'altezza della situazione così come l'assistenza degli oltre 120 volontari. Siamo contenti di essere riusciti ad abbinare all'aspetto sportivo anche quello della solidarietà, destinando il ricavato della vendita del merchandising ai profughi ucraini di Pordenone. Consegneremo la cifra al sindaco Ciriani nei prossimi giorni.

La coppa del mondo di snowboard Piancavallo 2022 è stata anche una vetrina internazionale per il territorio e l'intera regione grazie alle dirette televisive di Eurosport player e Rai Sport streaming e quelle di altri numerosi broadcaster esteri. Le due fasi finali delle gare verranno replicate, martedì 15 marzo, su RAI Sport HD, con inizio alle ore 15.30 per lo slalom parallelo di sabato 12 marzo e alle ore 17.00 per la gara a squadre di domenica 13.

Il comitato organizzatore Piancavallo 2022 si è avvalso dell'importante supporto da parte della regione Friuli Venezia Giulia, di PromoTurismoFVG e di Eyof 2023 nonché della collaborazione della Federazione italiana sport invernali e del patrocinio del Comune di Aviano e del Comune di Pordenone e del sostegno di prestigiosi Partner.

