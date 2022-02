Coppa del Mondo, Giulia Rizzi bronzo a squadre

Si chiudono con un bronzo per l’Italia i tre giorni che Barcellona ha dedicato alla Coppa del Mondo di spada femminile. Dopo essere stata la migliore delle azzurre nella prova individuale, l’udinese Giulia Rizzi ha messo la sua firma oggi anche nel terzo posto dell’Italia nella prova a squadre.

Assente per infortunio l’altra friulana Mara Navarria, il quartetto schierato dal Commissario Tecnico Dario Chiadò ha visto in pedana, assieme a Rizzi, anche Federica Isola, Alberta Santuccio e Roberta Marzani. Il terzo posto ha confermato il piazzamento ottenuto dall’Italia nella prima tappa di stagione a Tallinn.

Le azzurre hanno iniziato la loro gara dal tabellone dei 16 vincendo 36-28 sull'Argentina, poi ai quarti hanno battuto gli Stati Uniti col punteggio di 30-29 grazie a un'ultima frazione di Alberta Santuccio che, in un assalto gestito sempre in parità, è riuscita a piazzare la stoccata vincente. In semifinale la squadra italiana nulla ha potuto di fronte alla Francia, che ha avuto la meglio per 40-31 e ha poi vinto la prova in finale contro la Russia.

L'Italia si è così giocata la possibilità di salire sul podio nella finalina per il terzo posto contro la Germania, condotta in vantaggio in ogni parziale e vinta 42-35.

Come già accennato, nella prova individuale di sabato Giulia Rizzi – atleta che vive e si allena a Parigi – è stata la migliore delle azzurre, chiudendo al 12° posto e mancando i quarti di finali per una sola stoccata nel match contro Margherita Guzzi Vincenti, atleta italiana naturalizzata americana.