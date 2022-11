Coppa del Mondo, Lisa Vittozzi di bronzo

Ottimo avvio di stagione in Coppa del Mondo per Lisa Vittozzi. A Kontiolahti (Finlandia), la biathleta sappadina è salita sul podio nella 15 chilometri individuale al termine di una splendida prova, con un solo errore al tiro (nella prima serie a terra) e una solida prova sugli sci. Vittozzi ha chiuso a 39″7 dalla vincitrice Hanna Oeberg (1) e a 3″2 dalla norvegese Ingrid Tandrevold.

“Sono supercontenta – racconta al traguardo -, mi sono divertita senza pensare a niente, ma solo a sciare e sparare al meglio, senza paura. Ci sono riuscita e questo mi regala molta soddisfazione. Il cambio dei materiali mi ha dato fiducia, la scelta è stata azzeccata e penso che sia stata una importante. Mi sono sentita molto tranquilla sia sugli sci che al poligono, il lavoro fatto in estate si è fatto sentire, sinceramente non mi aspettavo questa prestazione, anche perchè nell’ultimo mese sono stata un po’ ammalata e non bellissime sensazioni in queste settimane, ma alla fine ho fatto ciò che sono capace. Dedico il terzo posto a me stessa, iniziare in questo modo la stagione è oro, sono stati due anni difficili, che però mi hanno insegnatomolte cose e a cresciere molto dal punto di vista personale. Senza carattere non se sarei uscita, la voglia non mi è mai mancata”.