Coppa del Mondo, Mara Navarria d'argento

Medaglia d’argento per l’Italia nella prova a squadre di Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona. Il quartetto azzurro torna sul podio dopo la vittoria nella tappa d’esordio a Tallinn e il nono posto di Vancouver. Splendida prestazione del team composto dalla friulana Mara Navarria e da Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio.

La gara dell’Italia è iniziata con la vittoria nel tabellone da 32 contro la Georgia per 45-27. Le azzurre hanno poi superato, dopo una grande rimonta, il Canada per 35-34 nel tabellone delle 16. Nei quarti di finale il team italiano ha avuto la meglio di Hong Kong per 29 a 23. In semifinale la squadra del Ct Dario Chiadò si è imposta sulla Cina con il punteggio di 29-20. Le azzurre si sono accontentate dell’argento solo dopo la sconfitta subita per merito della Corea con il finale di 34-27 che non cancella la splendida prestazione offerta dalle spadiste azzurre.

La prossima prova di Coppa del Mondo per la spada femminile si disputerà in Cina, a Nanchino nel weekend tra il 24 e il 26 marzo 2023.