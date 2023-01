Coppa del Mondo U20 di scherma, a Italia ed Egitto i primi ori

L'Italia ha conquistato il primo degli otto ori in palio al Quartiere Fieristico Udinese, dove da oggi fino a domenica, si svolge la Coppa del Mondo Under 20 di scherma. Nella prima delle due gare in programma oggi, il fioretto femminile, è arrivata una doppietta azzurra con la romana Aurora Grandis sul gradino più alto del podio e la marchigiana Matilde Calvarese sul secondo. La finale, a senso unico, si è conclusa con il punteggio di 15-10. In precedenza Aurora Grandis aveva sconfitto l'isrealiana Lior Druck per 15–8 mentre Matilde Calvanese aveva vinto la semifinale sull'ungherese Eszter Wolf con il punteggio di 15-11.

Tantissima Italia anche nelle posizioni a ridosso del podio con Carlotta Ferrari al 5° posto, Mariavittoria Berretta al 7°, Matilde Molinari all'8° e Greta Collini al 9°. Nella seconda gara di giornata, quella di spada maschile, il successo è andato all'egiziano Mohamed Elsayed, ottavo nel ranking mondiale, che ha superato in rimonta per 15-13 in una finale molto combattuta l'israeliano Yonatan Cohen, già bronzo nella prova di Coppa disputata a Riga lo scorso novembre. Due azzurri si sono divisi il grandino più basso del podio: il bergamasco Jacopo Rizzi è stato superato per 15-5 da Cohen in semifinale, mentre il torinese Simone Mencarelli, secondo nel ranking mondiale e a podio anche nelle due precedenti prove di Coppa con un successo e un terzo posto, non è riuscito a raggiungere la finale, sconfitto al minuto supplementare da Elsayed per 11-10 dopo aver condotto il match per 10-7.

Vicina a una medaglia è andata la 15enne Mariavittoria Berretta, atleta catanese cresciuta con il maestro Mihail Banica sulle pedane della Scherma Vittoria di Pordenone per i cui colori ha anche conquistato un titolo italiano nelle categorie Giovanissime nel 2019. L'atleta azzurra che da alcuni anni si è trasferita a Frascati ha chiuso al 7° posto, sconfitta per 15-7 nel derby dei quarti di finali da Aurora Grandis. Si sono fermati, invece, nelle prime fasi della gara gli spadisti regionali impegnati oggi.

Gabriele Babbucci della San Giusto Scherma, nazionale sloveno in virtù del doppio passaporto, non è riuscito a raggiungere gli incontri ad eliminazione diretta, mentre al primo turno del tabellone si è arrestata la corsa di Piero Steiner, britannico in forza alla Fiore dei Liberi di Cividale, fermato dal polacco Wojciech Rzycniak per 15-5. Florian Rankl, nazionale austriaco che si allena a San Daniele del Friuli alle Lame Friulane, è stato sconfitto nel tabellone dei 128 dallo svizzero Alban Aebersold per 15-11. Lo spadista di Klagenfurt sarà impegnato anche domani nella gara a squadre.

Il programma di domani – Quattro le gare in programma nella giornata di domani, sabato 7 gennaio. Sulle pedane della Fiera udinese si svolgeranno le prove a squadre di tutte e quattro le armi, fioretto e spada, maschili e femminili. Come accaduto oggi, aprirà il programma la spada maschile alle ore 9 con 28 squadre al via. Per l'Italia saliranno in pedana Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Marco Paganelli. Alle 10 partirà il fioretto femminile con 17 squadre ai nastri di partenza. Matilde Calvanese e Aurora Grandis proveranno ad arricchire il loro personale medagliere udinese, assieme a Giulia Amore e Carlotta Ferrari. Alle 11 sarà la volta del fioretto maschile con 22 team iscritti e con l'Italia che schiererà Raian Adoul, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni e Mattia Raimondi. Infine, le 15 squadre di spada femminile inizieranno la gara alle ore 12. Per l'Italia in pedana Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vittoria Siletti. Il programma di Udine 2023 si chiuderà domenica 8 gennaio con le ultime due prove individuali, quella di fioretto maschile e di spada femminile.

Oltre 800 atleti da 58 Paesi fanno della tappa udinese della Coppa del Mondo Under 20 l'appuntamento più importante, dopo i Campionati del Mondo, del calendario internazionale giovanile. Oltre 1'400 le presenze in città in questi giorni con strutture ricettive che da giorni hanno fatto segnare il tutto esaurito. L'organizzazione della tre giorni udinese fa capo al Comitato Regionale FIS del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Paolo Menis, ed è realizzata con il sostegno della Federazione Italiana Scherma, della Regione FVG, dei Comuni di Udine e Martignacco e di un pool di sponsor privati.

Medagliere – Italia in testa con una medaglia d'oro, una d'argento e due di bronzo, al secondo posto l'Egitto con un oro, al terzo Israele con un argento e un bronzo, quarta l'Ungheria con un bronzo.

Le fasi finali delle competizioni saranno trasmesse sul rinnovato sito della Federazione Italiana Scherma mentre la cronaca per immagini, affidata come sempre al Team di Augusto Bizzi, potrà essere seguita sul canale Facebook della FIS.

Tutte le informazioni sulle gare possono essere reperite al sito www.cdmfencingudine.it. L'ingresso alla Fiera di Udine è gratuito.