Coppa del Mondo U20, dominio russo all'esordio

Il primo oro della 15esima edizione udinese della Coppa del Mondo Under 20 di scherma prende la via di Mosca. Gli atleti russi hanno dominato la gara conquistando tre delle quattro medaglie della gara di fioretto maschile che ha aperto oggi il programma della tre giorni al PalaIndoor Ovidio Bernes. Sul gradino più alto del podio è salito Anton Borodachev che nell'assalto di finale ha superato nettamente per 15-6 il francese Rafael Savin, l'unico in grado di competere oggi con i fiorettisti russi. Sul gradino più basso del podio sono saliti Danila Kravtsov, sconfitto da Savin in semifinale per 15-7 e Vladislav Mylnikov, superato dal vincitore della gara per 15-9. In precedenza Borodachev aveva eliminato dalla competizione il numero uno del ranking mondiale, l'egiziano Mohamed Hamza.

L'Italia è riuscita a piazzare un solo atleta nei primi otto, l'outsider livornese Giulio Lombardi, sconfitto nei quarti da Mylinkov con il punteggio di 15-11. Si erano fermati al turno precedente Alessio Di Tommaso, battuto dal russo Ivan Troshin per 15-5, Filippo Macchi superato dal francese Constant Roger con il punteggio di 15-13, e Federico Pistorio che ha dovuto cedere il passo a Mylnikov per 15-12.

Niente da fare per l'enfant-du-pays, il friulano Alessandro Stella. Il portacolori del Gruppo Sportivo dell'Esercito non è andato oltre il 42° posto finale. È costata cara all'udinese classe 2000 l'unica sconfitta in girone contro il campione del mondo in carica della categoria Cadetti (Under 17), il russo Barannikov. Il 36° posto del tabellone di eliminazione diretta, dopo un agevole primo turno con il tiratore di Singapore Chiu (15-10), ha messo Alessandro Stella di fronte ad un altro russo, Danilichev, che in un assalto molto combattuto ha avuto la meglio per 15-12.

Il programma di domani – La Coppa del Mondo U20 vivrà domani la sua giornata clou con due ori in palio. Alle 8.30 inizierà la gara del fioretto femminile con 91 atlete al via. Sulla carta italiane e russe si dovrebbe giocare i 4 posti sul podio: Elena Petrova, numero 9 al mondo, proverà a salire il gradino successivo, dopo aver ottenuto l'argento a Udine nel 2019; assieme a lei partono tra le favorite anche le connazionali Udovichenko (3) e Sunduchkova (11); l'Italia ha Marta Ricci nelle prime dieci del mondo (6) e può contare sulla forza dei numeri con 19 atlete ai nastri di partenza. Alle 11.30 sarà la volta della spada femminile con 161 atlete a contendersi l'oro. Al PalaIndoor saranno presenti 7 delle prime 9 atlete del ranking mondiale: dalla numero uno, la russa Zharkova, fino all'estone Loit (9), in mezzo Gnam (Ungheria), Vizeu (Brasile), Sheffield (Inghilterra) Murtazaeva (Russia) e la romana Gaia Traditi, vincitrice dell'ultima prova di Coppa del Mondo disputata a Burgos in dicembre. Finali a partire dalle ore 20.

Il programma di gare terminerà lunedì 6 gennaio con la spada maschile.

Gli atleti del FVG – Domani il Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato nella gara di spada da Thordis Agath, atleta della nazionale austriaca cresciuta sulle pedane della Fiore dei Liberi di Cividale, dove si allena tuttora con il Maestro Alessio Beltrame.

Eventi collaterali – Domani la scherma non sarà l'unica protagonista della giornata. Al PalaIndoor alle 12, infatti, le eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia saranno in mostra in una degustazione che negli anni scorsi ha suscitato grande interesse tra gli addetti ai lavori.

Tutte le informazioni sulle gare possono essere reperite al sito www.schermafvg.it; l’ingresso al PalaIndoor è gratuito.