Coppa Italia, Cividale pronta per la sfida con San Miniato

Venerdì 11, alle 15.30, al PalaMaggetti di Roseto, la Gesteco Cividale affronterà San Miniato nei quarti di finale della Coppa Italia di serie B: arbitri Francesco Cassina di Desio (Monza Brianza) e Luca Rezzoagli di Rapallo (Genova).

"Siamo davvero orgogliosi di potere partecipare nuovamente a una manifestazione così importante come la Final eight di Coppa Italia", sono le parole di coach Stefano Pillastrini. "Questa qualificazione è un premio sia per la società che per la squadra dopo un girone d'andata quasi perfetto e costellato da una sola sconfitta in trasferta. Cercheremo di dare il massimo e arrivare il più avanti possibile contro avversari di qualità che come noi hanno meritato di essere a Roseto".

"Nutriamo tante ambizioni e cercheremo di dare il 100% per provare a vincere la Coppa Italia", commenta capitan Adrian Chiera. "Abbiamo voglia di rifarci dopo la finale di Supercoppa persa a Lignano e aspettiamo da tanto tempo questa nuova opportunità che deve essere colta al volo. San Miniato è formata da un gruppo consolidato che gioca un buon basket, contraddistinto da tanta aggressività in difesa. Dovremo pareggiare l’energia dei toscani".

Media - La partita di venerdì verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 15.25 su LNP Pass (www.lnppass.legapallacanestro.com). Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto verranno pubblicati sui profili social ufficiali, Facebook e Instagram, della UEB Gesteco.

Note - In occasione della Final eight 2022, com’è già avvenuto nel 2021, la UEB Gesteco indosserà le divise gialloblù create ad hoc per la manifestazione e che successivamente verranno battute all’asta: il ricavato verrà donato all’ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) comitato di Udine.