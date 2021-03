Coppa Italia, Delser formato Final Eight

Otto squadre, uno solo obiettivo: vincere. Si terranno a Brescia, presso il Centro Sportivo San Filippo, le Final Eight di Coppa Italia di Serie A2. Da venerdì 12 a domenica 14 marzo, dunque, le migliori formazioni militanti nel torneo cadetto andranno a contendersi l’ambito trofeo nazionale.

La manifestazione sarà strutturata secondo il consueto formato da tre giorni di gare: il 12 andranno in scena i quarti di finale, il 13 le semifinali, mentre il 14 marzo si giocherà la finalissima.

Per la Libertas Basket School Udine, il programma di incontri riserva la sfida, venerdì 12 marzo, contro la Pallacanestro Femminile Umbertide, formazione appartenente al Girone Sud. Il match verrà trasmesso in diretta, in chiaro, su LBF TV e su MS Channel, canale 173 del digitale terrestre (per il Fvg). Palla a due alle 13.45.

Di seguito il programma completo dell’evento:

QUARTI DI FINALE – venerdì 12 marzo

QF1 LBS Delser Crich Udine – La Bottega del Tartufo Umbertide

QF2 Parking Graf Crema – RMB Brixia Basket

QF3 Bruschi San Giovanni Valdarno – Autosped Castelnuovo Scrivia

QF4 E-Work Faenza – Akronos Moncalieri

SEMIFINALI – sabato 13 marzo

Semifinale 1 Vincente QF1 – Vincente QF4

Semifinale 2 Vincente QF3 – Vincente QF2

FINALE – domenica 14 marzo

Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2