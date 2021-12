Coppa Italia, Talmassons cede al quinto set

La Cda a Brescia si gioca uno storico quarto di finale di Coppa Italia, per continuare a stupire contro una delle squadre più accreditate per la promozione in A1. Alla fine, le friulane cedono al quinto set. Una sconfitta che vale quanto una vittoria per la grinta, il cuore il carattere che Talmassons ha dimostrato, specie dopo aver perso capitan Nicolini. La giovane Marchi - all’esordio in Serie A - ha dimostrato di reggere le pressione di una gara così importante. Una super Grigolo con 27 punti e una Bovo con 17 le migliori realizzatrici. Ora si pensa al derby con Martignacco, domenica 26 alle 17 a Cividale, dove ci si aspetta il grande pubblico.

LA CRONACA. Barbieri inizialmente si affida a capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Maggipinto libero. Dopo un inizio di set equilibrato, con un po’ di fortuna ace delle padrone di casa che si portano avanti per 8 a 5 costringendo Barbieri al primo time out. Un muro di Bovo e un ace di Cogliandro riportano la parità sul 9 a 9. Break di Talmassons con Bovo e Grigolo (12 a 9). La gara si accende con scambi spettacolari e grandi difese. Brescia ha la meglio e riporta il punteggio in equilibrio (12 a 12). Esce Grigolo per Pagotto. Un ace di Conceicao segna il 19 pari e primo time out per le padrone di casa. La difesa di Brescia fa la differenza 22 a 19. Bovo sigla il 23 pari: la Cda non molla. Brescia resiste e con i denti si aggiudica il primo set per 26 a 24.

Secondo parziale con Grigolo di nuovo in campo. Si parte con un ace di Cogliandro, un attacco di Conceicao e un muro di Grigolo 3 a 0. Ora è la difesa di Talmassons a fare la differenza (5 a 1). Gara piacevole con Grigolo che mantiene a distanza le padrone di casa (12 a 8). Brescia si rifà sotto 12 a 11. Nicolini trova in Bovo una certezza: 14 a 12. Dopo un attacco di Conceicao, sotto 15 a 12, Brescia chiama il primo time out. Scontro tra Grigolo e Nicolini che è costretta a uscire; al suo posto entra Marchi. Avanti 20 a 18 Barbieri chiama il primo minuto. Ace di Grigolo 23 a 19. Talmassons di rabbia vince il secondo set per 25 a 20.

Un paio di errori della Cda segnano l’inizio del terzo set: 7 a 4 per Brescia. Una Grigolo ispirata segna la parità 7 a 7. Ancora lei e un ace di Cogliandro portano avanti Talmassons 10 a 8. Dopo un errore e sotto 11 a 8 le padrone di casa chiamano il primo time out. Un muro di Bovo e si va sul 14 a 10. Obossa tiene a distanza Brescia (15 a 12) che poi recupera sul 15 pari. Sotto 18 a 17, Barbieri chiama il primo time out. Bellissimo scambio chiuso da Grigolo, che tiene la Cda avanti 21 a 19. Ancora un muro di Grigolo per il 21 a 19. Su un errore di Talmassons si va sul 21 pari. La Cda lotta e annulla due set point a Brescia e si aggiudica il set per 26 a 24.

Parte bene Talmassons con Obossa (3 a 1). La difesa di Brescia fa la differenza: la Cda va sotto 7 a 4. Marchi e Grigolo riportano il punteggio in parità (9 a 9). Un errore di Talmassons che va sotto 13 a 10 e chiama il primo time out. La Cda gioca con il cuore e recupera sul 14 a 13 ma non riesce ad arginare la determinazione di Brescia che chiude il set sul 25 a 21.

Si arriva al tie-break che inizia con Talmassons un po’ frastornato (3 a 0). Obossa e Marchi in battuta per il 3 a 2. Un muro di Bovo consegna il 4-4. Su una discutibile decisione arbitrale si va al cambio di campo con le padrone di casa avanti per 8 a 5. Un errore della Cda porta il punteggio sul 10 a 6 e al primo time out per Barbieri. Encomiabile il carattere delle friulane, che si portano a meno uno (12 a 11). Uno scambio infinito si chiude sul 13 a 11 per Brescia. Grigolo non molla: 13 a 12. Un errore di Talmassons chiude un match, che in certi momenti è stato davvero spettacolare, a favore delle padrone di casa sul 15 a 12.

Banca Valsabbina Millennium Brescia - CDA Talmassons 3-2 (26-24, 20-25, 24-26, 25-21, 15-12)

Banca Valsabbina Millennium Brescia: Morello, Giroldi, Bianchini, Ciarrocchi, Fondriest, Blasi, Sironi, Cvetnic, Tenca(L), Tanase, Scognamillo(L), Bartesaghi e Caneva. Allenatore: Beltrami e Vice: Cozzi

Cda Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Gaetano Antonio e Licchelli Antonio.