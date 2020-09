Coppa Italia, Tavagnacco sfida la Roma Calcio

C’è la Coppa Italia in programma questo fine settimana. Il Tavagnacco scenderà in campo domenica 27 alle 15 in trasferta allo stadio “Certosa D” nella capitale contro la Roma Calcio femminile.

Quest’ultima non va confusa con l’AS Roma, l’altra squadra capitolina che è stata sorteggiata nel girone delle gialloblù. Le ragazze di Chiara Orlando sfideranno le due formazioni romane nel girone H della competizione.

L’AS Roma sarà ospite a Tavagnacco il 22 novembre e quel giorno si tireranno le somme. A passare il turno e accedere alle fasi finali della coppa sarà solo la prima classificata del raggruppamento. E’ naturale affermare che l’AS Roma è la favorita, essendo un team che milita in serie A, ma dovrà conquistare il pass sul campo.

Andare avanti per il Tavagnacco sarà difficile, ma le ragazze friulane ci proveranno. Il principale obiettivo, resta, però, il campionato. E’ tanta la voglia di fare una stagione di alta classifica e recitare un ruolo da protagoniste nel torneo principale. Di conseguenza, la Coppa Italia sarà un test per cercare di affiatare il gruppo ancora di più, limare qualche difetto e più in generale per crescere.

Sarà anche un modo per studiare un avversario, la Roma Calcio femminile, che il Tavagnacco affronterà nuovamente in campionato il 6 dicembre. Le capitoline sono reduci da una brutta sconfitta per 5-0 ottenuta nella trasferta lombarda contro la Como Riozzese, ma avevano cominciato bene la stagione battendo in casa 2-0 l’Orobica.

Il morale delle ragazze friulane è alto. Non potrebbe essere altrimenti dopo la vittoria contro Pontedera ottenuta nei minuti finali. “Fisicamente la squadra sta bene, stiamo lavorando regolarmente e procediamo gara dopo gara. E’ presto per tracciare bilanci” afferma l’allenatrice Orlando.

Le gialloblù dovranno rinunciare all’esperienza di Alessia Tuttino che non partirà per Roma e penserà a recuperare da un affaticamento muscolare. Restano fuori causa il terzo portiere Fontana per un’operazione ai denti, Golob alle prese con il solito problema al ginocchio e ovviamente la sfortunata Puglisi con il crociato ko.

La speranza di Chiara Orlando è di recuperare più infortunate possibili per la sfida di campionato in programma tra due settimane a Tavagnacco contro il Brescia. “Quella contro i lombardi sarà una gara difficile, si tratta di un avversario ostico. Il presidente Cesari ha allestito una rosa molto competitiva”.

Un altro augurio dell’ambiente è quello di poter tornare a contare al più presto sul calore del pubblico di casa. Le direttive delle istituzioni impongono al momento ancora le porte chiuse per le gare femminili. Le partite saranno disponibili sulla pagina Facebook dell’Upc Tavagnacco, a partire dalla sfida di Coppa Italia di domenica a Roma.