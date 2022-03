Coppa Italia, Tinet formato finale

C’è attesa in casa Tinet per la disputa della prima finale di Coppa Italia di Serie A3. I gialloblù sono partiti in mattinata ed hanno raggiunto Bologna, prendendo confidenza con l’albergo. Dopo un po’ di riposo è prevista una seduta video per ripassare al meglio le caratteristiche degli avversari e in serata, alle 20.30, una presa di contatto con il terreno della Unipol Arena dove domani alle 20.30 si disputerà la finale che vedrà opposti i ragazzi di Dante Boninfante alla Videx Grottazzolina, squadra che attualmente è in testa alla classifica del Girone Bianco di Serie A3. I Passerotti seguono a ruota in terza posizione nello stesso raggruppamento.

Ci si attende una sfida equilibrata e sicuramente emozionante. Da un lato l’esperienza e l’indubbia caratura tecnica dei marchigiani, che nelle ultime settimane hanno recuperato a pieno regime l’opposto Nielsen, che in semifinale ha marcato 44 punti, risultando determinante. Dall’altra la sfrontatezza e la freschezza dei giovani gialloblù che sono decisi a giocarsi al meglio quest’occasione, per molti la prima della carriera.

E anche se in panchina “stazionano” ben 8 Coppe Italia vinte (6 da Samuele Papi e 2 da Dante Boninfante) anche per lo staff si tratta del battesimo del fuoco in un ambiente così importante e stimolante.

“Siamo molto orgogliosi di aver dato questa cornice ad una città e ad una società che vede così ripagati gli sforzi di questi anni ed è una bellissima sensazione di appartenenza a questa realtà. – racconta Coach Boninfante – Abbiamo già incontrato Grottazzolina ed è stato un match un po’ particolare perché noi eravamo senza libero di ruolo, anche se Manuel Bruno fece una grandissima partita, e loro con l’opposto titolare al rientro. Sono stati bravissimi a gestire per due mesi l’assenza di Nielsen e adesso che è rientrato hanno una marcia in più. Hanno ripreso la testa della classifica e siamo consapevoli che affronteremo una squadra ben diversa da quella che abbiamo incontrato in precedenza. Ma è anche questa la bellezza di una finale: avere un avversario molto forte da affrontare che ci stimolerà a fare ancora meglio di quello che stiamo facendo. Stiamo lavorando per provare a mettere in campo una prestazione da finale”.

“E’ bello arrivare in finale, soprattutto se ciò accade all’interno di un percorso di crescita sia individuale che di squadra come è stato il nostro. – è l’opinione del capitano Matteo Bortolozzo – Si è visto un livello di gioco che cresceva di partita in partita e uno step alla volta siamo arrivati a questa finale battendo squadre veramente forti. Non posso negare il fatto che siamo emozionati perché per tutti noi è la prima volta che ci troviamo a giocare una finale di Coppa Italia. Essendo una squadra giovane e nuova è una bella soddisfazione. Credo sia parte di un percorso. Siamo emozionati, carichi e speriamo di esprimere un bel gioco. Personalmente sono molto felice di essere arrivato in finale con questa maglia perché ormai ho un legame ed un affetto particolare per questa società perché è un club che fa bene alla pallavolo italiana e lo dimostra ogni giorno. Credo che ci siamo meritati questa opportunità e adesso viene la parte più bella, ovvero scendere in campo e giocarsela”.

A godere dello spettacolo saranno anche i quasi 350 tifosi che scenderanno a Bologna con i due bus approntati dalla società o autonomamente. Uno spicchio gialloblù che si prepara ad infiammare l’Unipol Arena come succede tutte le settimane al PalaPrata.

L’appuntamento è per domani sera alle 20.30. Chi non potesse vedere la gara dal vivo può comunque fare il tifo dal divano collegandosi sul Canale Youtube della Legavolley.