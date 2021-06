Coppa Italia U18, delserine preda delle Lupe

Stecca lo scontro al vertice senza tuttavia sfigurare la Libertas Basket School nel secondo impegno della Coppa Italiana Under 18 Femminile. A passare al Benedetti è il Fanola San Martino di Lupari col punteggio di 58-48. Gara per lunghi tratti in bilico quella andata in scena fra le due leader del Girone D: a prevalere le Lupe grazie all’allungo, decisivo, operato negli ultimi 10’.

Protagoniste dell’avvio di gara Mini, per Fanola, e Buttazzoni sul fronte Delser. Sul 5-5 si chiude la sfida tra le due giocatrici avversarie mentre prosegue, su più ampia scala, il testa a testa che vede coinvolte le due compagini in campo. Sul 9-9, al 7’, è dunque Demarchi a consegnare il primo vantaggio alle sue. Tobou e Braida allungano: il quarto si chiude sul 15-19.

Il ritorno Fanola è firmato Pini: la numero 35 si prende carico della rimonta poi completata – e suggellata con una tripla – da Ferraro (25-21 al 15’). Ugiagbe tampona, Lizzi e Blasigh fan pari patta: 26-26 al 18’. La stessa playmaker segna poi la tripla del +2 alla pausa lunga (28-30).

Demarchi emula la compagna dall’arco all’uscita dagli spogliatoi, ma le Lupe ringhiano ancora e rimettono il muso davanti con Arado (35-33 al 23′). Dopo aver preso in mano le redini della partita, le venete abbozzano un primo tentativo di fuga: 46-39 al 30’.

Il margine è ridotto da Blasigh (51-46), ma Mini è pronta ad ampliare nuovamente lo strappo con la bomba del 54-46 al 36’. Gli assalti friulani smettono, pian piano, di trovar sfogo sul fondo della retina e così, sul canestro del -10 firmato da Pini a 2’ dal termine, la Delser capitola. Coach Matassini ruota la sua panchina dando respiro agli elementi maggiormente sollecitati quest’oggi: domani in programma i quarti di finale contro la Geas Basket. Palla a due ore 17.

Tabellino Udine: Buttazzoni 5, Blasigh 10, Braida 8, Lizzi 4, Codolo 2, Tobou 8, Demarchi 8, Romanin, Regeni, Ugiagbe 3, Cosolo. Gucciardi.