Corsa della Bora, Adp Miramar e Mytho Marathon fanno squadra

L’Adp Miramar e Mytho Marathon saranno presenti alla Corsa della Bora 2023, l’evento di punta del trail running invernale in Italia in programma dal 6 all’8 gennaio e organizzata da Asd SentieroUno, che quest’anno porterà nel carso italiano e sloveno atleti da 42 nazioni, in un’edizione con numeri da record. Continua la collaborazione tra i tre grandi eventi podistici regionali, che per tutto l’anno sono presenti ai maggiori expo internazionali per promuovere lo sport in Friuli Venezia Giulia.

Le tre società sportive organizzano ogni anno un articolato sistema di manifestazioni che portano a correre più di 10mila persone all’anno. La prossima in calendario è la “Christmas Run”, la Corsa di Natale promossa dall’Adp Miramar e in programma il 18 dicembre, con la quale inizia l’avvicinamento alla Trieste Spring Run 21K, prevista per il 7 maggio 2023.

Dal 12 al 17 dicembre Miramar allestirà un punto in via Dante per le iscrizioni a tutte le maratone in programma, dalla Christmas Run alla 21K alla Family. “La collaborazione tra società sportive - dichiara il presidente di Miramar Giampaolo Petrini - riesce a dare grandi frutti, senza invidie ma con spirito collaborativo tra le associazioni che riescono a fare la differenza nel panorama sportivo regionale”.

La Mytho Marathon, in programma il 29 ottobre del 2023 a Cividale, è una corsa su strada sulla tradizionale distanza di 42,195 chilometri con una formula innovativa che comprende tre differenti maratone. Così la presidente Federica Fasano: “Quest’anno abbiamo deciso di scendere ufficialmente in campo dando una mano agli amici della Corsa della Bora, nel segno della continuità del lavoro intrapreso nel 2022. Portiamo quindi avanti il progetto di promozione del Friuli Venezia Giulia insieme all’Apd alla Miramar e all’Asd SentieroUno. Per noi è un onore, come organizzatori di una maratona del Fvg, aiutare una manifestazione così importante nell’idea dell’aiuto reciproco per la nostra splendida regione”.