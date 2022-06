Corsa in montagna, attesa per Trofeo Valmeduna

Sale l'attesa per il Campionato Italiano Master di corsa in montagna, nell’ambito del progetto di valorizzazione del territorio della Val Meduna. Domenica 12 giugno, alle 10, lo starter darà il via al Trofeo Valmeduna valido per l’atteso tricolore. Sarà il culmine di una tre giorni ricca di eventi collaterali. E sarà anche un ulteriore test per l’Atletica San Martino - che organizza i campionati assieme alla Polisportiva Valmeduna - in vista della possibile candidatura all’organizzazione dei Mondiali master Corsa in Montagna del 2025.

L’obiettivo è cogliere i due piccioni con una fava: attraverso lo sport valorizzare il territorio e coglierne le sue peculiarità. Il protagonista indiscusso sarà il Monte Valinis, meravigliosa cima, già nota grazie agli appassionati del volo libero, che offre una magnifica vista della pianura friulana: lì sarà posto l’arrivo del “Trofeo Valmeduna Vertical”, sabato 11 giugno dalle 15, gara di corsa in montagna di sola salita. Alle 18.30 premiazioni, alle 19 aperitivo con “Quella mezza sporca dozzina”.

In programma, inoltre, le gare rivolte a tutte le categorie agonistiche: venerdì 10 giugno, alle 18, si aprono le competizioni con il taglio del nastro; alle 18.30, il “Trofeo Valmeduna kids”, gara di corsa in montagna giovanile riservata alle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti. Domenica il gran finale tricolore.

“Questa tre giorni ricca di gare, e il fitto programma di eventi collaterali, consente di far conoscere il nostro territorio", ha detto la sindaca di Meduna Marina Crovatto. "Grazie alla Polisportiva Valmeduna e all’Atletica San Martino per l’organizzazione”.

Ezio Rover, Presidente Fidal Pordenone: “Sono fortunato a presiedere questo comitato che vanta società sportive in grado di organizzare eventi a livello nazionale come questo”. Matteo Redolfi, consigliere regionale Fidal Fvg: “Ringrazio gli organizzatori e gli enti pubblici che partecipano. La corsa in montagna ha una grande tradizione nella nostra regione, sia per gli eventi organizzati sia per i risultati conseguiti. Quest'anno, inoltre, ospitiamo ben tre eventi nazionali Master”.

Grazie agli sponsor che supportano la tre giorni di gare: Fondazione Friuli, Friulovest Banca, Camera di Commercio Pordenone-Udine, Pizza Roncadin, Edison, Atap S.p.A., Officine Borghese, PromoTurismoFVG.