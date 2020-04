Covid-19, mascherine solidali per Zico e Amoroso

Due idoli bianconeri, protagonisti indiscussi della storia dell’Udinese, hanno deciso di partecipare alla campagna benefica “mascherina solidale”. Si tratta di Zico e Amoroso, i due assi brasiliani che hanno concesso gratuitamente la loro immagine per la realizzazione di una mascherina chirurgica, lavabile e certificata dal politecnico di Milano e dall'Università di Bologna, di tipo 1.



Sulla mascherina sono ritratti i due calciatori di spalle, in mezzo a mani che si stringono con i colori delle bandiere italiana e brasiliana, e sotto la scritta “andrà tutto bene” in italiano, friulano e portoghese brasiliano.



Per ogni mascherina acquistata, un’altra verrà donata al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine o a altri nosocomi regionali, quali San Daniele, Palmanova e Latisana.

L’iniziativa è sostenuta anche dai direttivi degli Udinese Club autonomi, che sensibilizzano tutti gli sportivi friulani a seguire l'invito di Zico ed Amoroso, acquistando il dispositivo sanitario tramite il sito della Creative Salad che li ha realizzati.



Rispettando il DPCM in corso, la mascherina verrà recapitata direttamente al proprio domicilio tramite corriere.