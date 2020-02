Crazy Bob, conto alla rovescia per l'edizione XL

Sarà una edizione “extra large” quella della Crazy Bob 2020, la pazza sfida sulle nevi di bob e slitte auto-costruite che da inizio anni 2000 celebra l'ingegno, la fantasia e lo spirito del sano divertimento tra le vette delle Dolomiti della Carnia, richiamando migliaia di spettatori da tutta Italia e anche da Austria e Slovenia. L'appuntamento è fissato per il fine settimana dal 6 al 8 marzo sulle piste di Forni di Sopra, località che non vede l'ora di accogliere le squadre e i loro sostenitori, già da alcuni mesi al lavoro per elaborare i sorprendenti mezzi che scivoleranno sul rinnovato tracciato di gara del Davost. Le iscrizioni sono aperte, ma occorre fare presto perchè ci sarà tempo fino al 24 febbraio, con limite massimo di team fissato a quota 40.

Nelle dieci edizioni passate, si è visto e ammirato davvero di tutto, da velieri a sottomarini, da carroarmati a piramidi, passando per vasche da bagno, gommoni, veri e propi bar ambulanti, piste da ballo, aeroplani... mezzi tutti dotati di sistemi di scivolamento e frenata tali da garantire la massima sicurezza dei partecipanti e dei tantissimi fan che affollano il circuito.

Il comitato organizzatore, un gruppo di amici che negli anni ha saputo tramutare una folle idea in evento vincente e rinomato in tutto l'arco alpino italiano, per l'edizione 2020 ha rinnovato il proprio sito internet www.crazybob.it e i suoi canali social (Facebook, Instragram, Youtube) dove si possono trovare tutte le informazioni e i dettagli per le iscrizioni, il regolamento , i video e le icredibili immagini delle precedenti edizioni, oltre poi agli spazi di prenotazione per un weekend tutto da vivere a Forni di Sopra. A breve sarà reso noto anche il programma dettagliato della tre giorni, che come al solito accanto all'evento clou della domenica con la sfida tra i bob, riesce ad offrire un ventaglio di manifestazioni collaterali di grande respiro, dalla musica alla gastronomia, dallo spettacolo alla solidarietà.

Nel 2018, al via c'erano 35 squadre e 200 concorrenti per una presenza di pubblico stimata in oltre 8 mila persone nell'arco della tre giorni.